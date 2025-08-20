https://ria.ru/20250820/deti-2036448205.html
Власти займутся профилактикой вовлечения детей в киберпреступления
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ будет работать над профилактикой вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления, заявили в пресс-службе кабмина. "Отдельное направление работы – профилактика вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления", - сказано в сообщении пресс-службы. Так, для этого будет создан депозитарий профилактических материалов, он может быть сформирован во втором квартале 2026 года. Ответственным за созданием депозитария определены Минцифры, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор, Центробанк и ряд других ведомств.
