Власти займутся профилактикой вовлечения детей в киберпреступления

10:07 20.08.2025
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ будет работать над профилактикой вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления, заявили в пресс-службе кабмина. "Отдельное направление работы – профилактика вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления", - сказано в сообщении пресс-службы. Так, для этого будет создан депозитарий профилактических материалов, он может быть сформирован во втором квартале 2026 года. Ответственным за созданием депозитария определены Минцифры, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор, Центробанк и ряд других ведомств.
2025
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ будет работать над профилактикой вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления, заявили в пресс-службе кабмина.
"Отдельное направление работы – профилактика вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления", - сказано в сообщении пресс-службы.
Так, для этого будет создан депозитарий профилактических материалов, он может быть сформирован во втором квартале 2026 года. Ответственным за созданием депозитария определены Минцифры, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор, Центробанк и ряд других ведомств.
