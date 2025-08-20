Рейтинг@Mail.ru
СК проверит обстоятельства падения дерева на остановку в Новосибирске - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/derevo-2036435569.html
СК проверит обстоятельства падения дерева на остановку в Новосибирске
СК проверит обстоятельства падения дерева на остановку в Новосибирске - РИА Новости, 20.08.2025
СК проверит обстоятельства падения дерева на остановку в Новосибирске
Следователи организовали проверку после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске, сообщили журналистам в СУСК по Новосибирской... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T08:26:00+03:00
2025-08-20T08:26:00+03:00
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
ленинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Следователи организовали проверку после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске, сообщили журналистам в СУСК по Новосибирской области. Утром в среду мэрия города сообщала, что дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где в этот момент находились люди. Всего пострадали три человека, двое госпитализированы, сообщили журналистам в мэрии. "В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК. Прокуратура Ленинского района в рамках собственной проверки намерена дать оценку "бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев". На месте происшествия для координации действий экстренных служб находится прокурор района Денис Петраш.
https://ria.ru/20250819/izbienie-2036398239.html
новосибирск
новосибирская область
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, ленинский район
Происшествия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ), Новосибирская область, Ленинский район
СК проверит обстоятельства падения дерева на остановку в Новосибирске

СК организовал проверку после падения дерева на остановку в Новосибирске

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Следователи организовали проверку после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске, сообщили журналистам в СУСК по Новосибирской области.
Утром в среду мэрия города сообщала, что дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где в этот момент находились люди. Всего пострадали три человека, двое госпитализированы, сообщили журналистам в мэрии.
"В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
Прокуратура Ленинского района в рамках собственной проверки намерена дать оценку "бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев".
На месте происшествия для координации действий экстренных служб находится прокурор района Денис Петраш.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке
Вчера, 22:25
 
ПроисшествияНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьЛенинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала