СК проверит обстоятельства падения дерева на остановку в Новосибирске

СК проверит обстоятельства падения дерева на остановку в Новосибирске - РИА Новости, 20.08.2025

СК проверит обстоятельства падения дерева на остановку в Новосибирске

Следователи организовали проверку после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске, сообщили журналистам в СУСК по Новосибирской...

НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Следователи организовали проверку после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске, сообщили журналистам в СУСК по Новосибирской области. Утром в среду мэрия города сообщала, что дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где в этот момент находились люди. Всего пострадали три человека, двое госпитализированы, сообщили журналистам в мэрии. "В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК. Прокуратура Ленинского района в рамках собственной проверки намерена дать оценку "бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев". На месте происшествия для координации действий экстренных служб находится прокурор района Денис Петраш.

