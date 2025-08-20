https://ria.ru/20250820/derevo-2036435102.html

В Новосибирске два человека попали в больницу после падения дерева

Два человека госпитализированы в Новосибирске после падения дерева на остановку общественного транспорта, всего пострадали трое, сообщили журналистам в мэрии. РИА Новости, 20.08.2025

новосибирск

происшествия

НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Два человека госпитализированы в Новосибирске после падения дерева на остановку общественного транспорта, всего пострадали трое, сообщили журналистам в мэрии. Ранее в прокуратуре сообщили, что дерево упало на людей на улице 2-я Портовая. Предварительно, пострадали три человека, в том числе женщина 1949 года рождения. Организована проверка. "По предварительным данным ЕДДС и районных служб о падении дерева на остановке общественного транспорта "Затон", пострадали три человека. Двое госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным местных властей, сообщение о падении дерева поступило в 08.55 (04.55 мск). На место оперативно прибыли дежурный по району, бригада ДЭУ-3, спасатели. "Работы по ликвидации ведут спасатели МАСС (муниципальная аварийно-спасательная служба – ред.), причины устанавливаются", - добавили в горадминистрации.

