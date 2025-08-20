Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске при падении дерева пострадали люди
08:19 20.08.2025
В Новосибирске при падении дерева пострадали люди
происшествия
ленинский район
новосибирск
НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Дерево упало на людей в Новосибирске, предварительно, пострадали три человека, в том числе женщина 1949 года рождения, сообщили журналистам в среду в прокуратуре региона. "Прокуратура Ленинского района Новосибирска организовала проверку по факту падения дерева на улице 2-я Портовая… Предварительно, пострадали три человека, в том числе женщина 1949 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. На место выехал прокурор Ленинского района Новосибирска.
ленинский район
новосибирск
НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Дерево упало на людей в Новосибирске, предварительно, пострадали три человека, в том числе женщина 1949 года рождения, сообщили журналистам в среду в прокуратуре региона.
"Прокуратура Ленинского района Новосибирска организовала проверку по факту падения дерева на улице 2-я Портовая… Предварительно, пострадали три человека, в том числе женщина 1949 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
На место выехал прокурор Ленинского района Новосибирска.
Последствия ЧП в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
МЧС рассказало о ликвидации последствий ЧП в Рязанской области
16 августа, 08:47
 
