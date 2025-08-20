https://ria.ru/20250820/derevo-2036434717.html
В Новосибирске при падении дерева пострадали люди
В Новосибирске при падении дерева пострадали люди - РИА Новости, 20.08.2025
В Новосибирске при падении дерева пострадали люди
20.08.2025
НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Дерево упало на людей в Новосибирске, предварительно, пострадали три человека, в том числе женщина 1949 года рождения, сообщили журналистам в среду в прокуратуре региона. "Прокуратура Ленинского района Новосибирска организовала проверку по факту падения дерева на улице 2-я Портовая… Предварительно, пострадали три человека, в том числе женщина 1949 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. На место выехал прокурор Ленинского района Новосибирска.
