В России завели дело о шпионаже на француза Винатье*

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Уголовное дело о шпионаже возбуждено против гражданина Франции Лорана Винатье*, сообщается в картотеке Лефортовского суда Москвы."Зарегистрировано ходатайство о продлении срока содержания под стражей Винатье* Л. К. Ж., статья 276 УК России", — сказано в документе. Судебное заседание состоится 25 августа.Француза задержали в Москве в начале июня. По данным следствия, на протяжении нескольких лет он, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. По информации ФСБ, в беседах с экспертами и госслужащими он выпытывал информацию, которую иностранные спецслужбы могли бы использовать в ущерб безопасности страны. В октябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил француза к трем годам колонии по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах. Винатье* полностью признал вину. * Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

