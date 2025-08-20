В России завели дело о шпионаже на француза Винатье*
Против гражданина Франции Винатье возбудили уголовное дело о шпионаже
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании Замоскворецкого суда Москвы
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании Замоскворецкого суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Уголовное дело о шпионаже возбуждено против гражданина Франции Лорана Винатье*, сообщается в картотеке Лефортовского суда Москвы.
"Зарегистрировано ходатайство о продлении срока содержания под стражей Винатье* Л. К. Ж., статья 276 УК России", — сказано в документе.
Мосгорсуд признал законным приговор французу Винатье*
24 февраля, 13:02
Судебное заседание состоится 25 августа.
Француза задержали в Москве в начале июня. По данным следствия, на протяжении нескольких лет он, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. По информации ФСБ, в беседах с экспертами и госслужащими он выпытывал информацию, которую иностранные спецслужбы могли бы использовать в ущерб безопасности страны.
В октябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил француза к трем годам колонии по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах. Винатье* полностью признал вину.
МИД Франции счел приговор Винатье* слишком суровым
14 октября 2024, 22:36
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.