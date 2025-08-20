https://ria.ru/20250820/dejatelnost-2036481438.html
Ространснадзор приостановил деятельность пяти терминалов по перевозке нефти
Ространснадзор приостановил деятельность пяти терминалов по перевозке нефти - РИА Новости, 20.08.2025
Ространснадзор приостановил деятельность пяти терминалов по перевозке нефти
Ространснадзор проверил организации, перегружающие нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе, приостановлена деятельность 5 терминалов, говорится в сообщении в РИА Новости, 20.08.2025
россия
черное море
владимир путин
виталий савельев
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ространснадзор проверил организации, перегружающие нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе, приостановлена деятельность 5 терминалов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. "Ространснадзором проведены проверки организаций, перегружающих нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе России. Была проведена 21 выездная проверка, в результате приостановлена деятельность 5 терминалов, возбуждено 25 административных дел. Все нарушители также понесли административные наказания", - говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий было поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
россия
черное море
