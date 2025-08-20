Рейтинг@Mail.ru
Ространснадзор приостановил деятельность пяти терминалов по перевозке нефти - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/dejatelnost-2036481438.html
Ространснадзор приостановил деятельность пяти терминалов по перевозке нефти
Ространснадзор приостановил деятельность пяти терминалов по перевозке нефти - РИА Новости, 20.08.2025
Ространснадзор приостановил деятельность пяти терминалов по перевозке нефти
Ространснадзор проверил организации, перегружающие нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе, приостановлена деятельность 5 терминалов, говорится в сообщении в РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:34:00+03:00
2025-08-20T12:34:00+03:00
россия
черное море
владимир путин
виталий савельев
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152466/58/1524665860_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_e269fb5c4968eebdc32a79f679b477c7.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ространснадзор проверил организации, перегружающие нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе, приостановлена деятельность 5 терминалов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. "Ространснадзором проведены проверки организаций, перегружающих нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе России. Была проведена 21 выездная проверка, в результате приостановлена деятельность 5 терминалов, возбуждено 25 административных дел. Все нарушители также понесли административные наказания", - говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий было поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
https://ria.ru/20250331/prichal-2008504454.html
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152466/58/1524665860_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_337f331cbca3d4e68bab823a27741bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черное море, владимир путин, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Россия, Черное море, Владимир Путин, Виталий Савельев, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Ространснадзор приостановил деятельность пяти терминалов по перевозке нефти

В Азово-Черноморском регионе приостановлена работа пяти нефтяных терминалов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры у нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске
Танкеры у нефтяного терминала Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Танкеры у нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ространснадзор проверил организации, перегружающие нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе, приостановлена деятельность 5 терминалов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
"Ространснадзором проведены проверки организаций, перегружающих нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе России. Была проведена 21 выездная проверка, в результате приостановлена деятельность 5 терминалов, возбуждено 25 административных дел. Все нарушители также понесли административные наказания", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий было поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
КТК временно вывел из эксплуатации два причала
31 марта, 19:52
 
РоссияЧерное мореВладимир ПутинВиталий СавельевФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала