Роспотребнадзор счел новую пандемию COVID-19 маловероятной
Возвращение пандемии COVID-19 маловероятно, вирус перешел в разряд сезонных, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Возвращение пандемии COVID-19 маловероятно, вирус перешел в разряд сезонных, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ковид, как причина пандемии, сейчас маловероятен. Он прошел свой естественный путь нового микроорганизма - был страшным, гибельным, но постепенно стал мутировать и адаптироваться к популяции, перешел в разряд сезонных. Обратное его превращение маловероятно", - сообщила Попова журналистам. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали РИА Новости, что число заболевших COVID-19 несколько выросло в РФ за последний месяц, но показатели значимо ниже прошлогодних.
