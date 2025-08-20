https://ria.ru/20250820/covid-2036580018.html

Роспотребнадзор счел новую пандемию COVID-19 маловероятной

Роспотребнадзор счел новую пандемию COVID-19 маловероятной - РИА Новости, 20.08.2025

Роспотребнадзор счел новую пандемию COVID-19 маловероятной

Возвращение пандемии COVID-19 маловероятно, вирус перешел в разряд сезонных, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T18:40:00+03:00

2025-08-20T18:40:00+03:00

2025-08-20T18:40:00+03:00

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

здоровье

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736460311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59185e7fce47b0727a59bdb3e9723bda.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Возвращение пандемии COVID-19 маловероятно, вирус перешел в разряд сезонных, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ковид, как причина пандемии, сейчас маловероятен. Он прошел свой естественный путь нового микроорганизма - был страшным, гибельным, но постепенно стал мутировать и адаптироваться к популяции, перешел в разряд сезонных. Обратное его превращение маловероятно", - сообщила Попова журналистам. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали РИА Новости, что число заболевших COVID-19 несколько выросло в РФ за последний месяц, но показатели значимо ниже прошлогодних.

https://ria.ru/20250819/lamy-2036287418.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19