Роспотребнадзор счел новую пандемию COVID-19 маловероятной - РИА Новости, 20.08.2025
18:40 20.08.2025
Роспотребнадзор счел новую пандемию COVID-19 маловероятной
Роспотребнадзор счел новую пандемию COVID-19 маловероятной - РИА Новости, 20.08.2025
Роспотребнадзор счел новую пандемию COVID-19 маловероятной
Возвращение пандемии COVID-19 маловероятно, вирус перешел в разряд сезонных, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Возвращение пандемии COVID-19 маловероятно, вирус перешел в разряд сезонных, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ковид, как причина пандемии, сейчас маловероятен. Он прошел свой естественный путь нового микроорганизма - был страшным, гибельным, но постепенно стал мутировать и адаптироваться к популяции, перешел в разряд сезонных. Обратное его превращение маловероятно", - сообщила Попова журналистам. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали РИА Новости, что число заболевших COVID-19 несколько выросло в РФ за последний месяц, но показатели значимо ниже прошлогодних.
Роспотребнадзор счел новую пандемию COVID-19 маловероятной

Попова заявила, что COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний

Женщина в маске выходит из метро в Москве
Женщина в маске выходит из метро в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Женщина в маске выходит из метро в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Возвращение пандемии COVID-19 маловероятно, вирус перешел в разряд сезонных, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ковид, как причина пандемии, сейчас маловероятен. Он прошел свой естественный путь нового микроорганизма - был страшным, гибельным, но постепенно стал мутировать и адаптироваться к популяции, перешел в разряд сезонных. Обратное его превращение маловероятно", - сообщила Попова журналистам.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали РИА Новости, что число заболевших COVID-19 несколько выросло в РФ за последний месяц, но показатели значимо ниже прошлогодних.
Антитела лам показали эффективность против COVID-19
Вчера, 14:03
 
Общество Россия Анна Попова Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Здоровье - Общество Здоровье Коронавирус COVID-19
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала