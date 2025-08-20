https://ria.ru/20250820/chukotka-2036463889.html

На Чукотке будут судить экс-командира самолета, врезавшегося в склон горы

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Бывший командир самолета, по вине которого воздушное судно с двумя пассажирами и грузом врезалось в склон горы на Чукотке, предстанет перед судом по делу о нарушении правил безопасности, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Самолет с пассажиром и двумя членами экипажа на борту 10 ноября 2023 года перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный - Певек. Его нашла поисковая группа работников артелей. Все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Один из сотрудников местной артели, участвовавший в поисках, рассказывал РИА Новости, что командир самолета получил переломы обеих ног, провел на морозе больше 10 часов в ожидании помощи. Позже его успешно прооперировали. "Заместителем Камчатского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 64-летнего жителя Ивановской области. Он обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба)… Уголовное дело будет направлено в Иультинский районный суд Чукотского автономного округа", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый, выполняя полет в качестве командира самолета из Певека в Полярный, при ухудшении метеоусловий не принял решение о возврате на аэродром вылета или полете на запасной аэродром. Фигурант отклонил самолет от маршрута в сторону гор, отмечает прокуратура. В результате визуальный контакт с землей был утерян, и воздушное судно врезалось в склон горы Купол. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, на борту, кроме пассажиров, был груз массой 150 килограммов. Ущерб собственнику самолета превысил восемь миллионов рублей, добавили в управлении.

2025

