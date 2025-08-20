Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке будут судить экс-командира самолета, врезавшегося в склон горы - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/chukotka-2036463889.html
На Чукотке будут судить экс-командира самолета, врезавшегося в склон горы
На Чукотке будут судить экс-командира самолета, врезавшегося в склон горы - РИА Новости, 20.08.2025
На Чукотке будут судить экс-командира самолета, врезавшегося в склон горы
Бывший командир самолета, по вине которого воздушное судно с двумя пассажирами и грузом врезалось в склон горы на Чукотке, предстанет перед судом по делу о... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:20:00+03:00
2025-08-20T11:20:00+03:00
происшествия
певек
полярный
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Бывший командир самолета, по вине которого воздушное судно с двумя пассажирами и грузом врезалось в склон горы на Чукотке, предстанет перед судом по делу о нарушении правил безопасности, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Самолет с пассажиром и двумя членами экипажа на борту 10 ноября 2023 года перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный - Певек. Его нашла поисковая группа работников артелей. Все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Один из сотрудников местной артели, участвовавший в поисках, рассказывал РИА Новости, что командир самолета получил переломы обеих ног, провел на морозе больше 10 часов в ожидании помощи. Позже его успешно прооперировали. "Заместителем Камчатского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 64-летнего жителя Ивановской области. Он обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба)… Уголовное дело будет направлено в Иультинский районный суд Чукотского автономного округа", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый, выполняя полет в качестве командира самолета из Певека в Полярный, при ухудшении метеоусловий не принял решение о возврате на аэродром вылета или полете на запасной аэродром. Фигурант отклонил самолет от маршрута в сторону гор, отмечает прокуратура. В результате визуальный контакт с землей был утерян, и воздушное судно врезалось в склон горы Купол. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, на борту, кроме пассажиров, был груз массой 150 килограммов. Ущерб собственнику самолета превысил восемь миллионов рублей, добавили в управлении.
https://ria.ru/20250114/pichugin-1993568700.html
певек
полярный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, певек, полярный, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Певек, Полярный, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
На Чукотке будут судить экс-командира самолета, врезавшегося в склон горы

Экс-командира самолета, врезавшегося в склон горы на Чукотке, будут судить

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Бывший командир самолета, по вине которого воздушное судно с двумя пассажирами и грузом врезалось в склон горы на Чукотке, предстанет перед судом по делу о нарушении правил безопасности, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Самолет с пассажиром и двумя членами экипажа на борту 10 ноября 2023 года перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный - Певек. Его нашла поисковая группа работников артелей. Все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Один из сотрудников местной артели, участвовавший в поисках, рассказывал РИА Новости, что командир самолета получил переломы обеих ног, провел на морозе больше 10 часов в ожидании помощи. Позже его успешно прооперировали.
"Заместителем Камчатского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 64-летнего жителя Ивановской области. Он обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба)… Уголовное дело будет направлено в Иультинский районный суд Чукотского автономного округа", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый, выполняя полет в качестве командира самолета из Певека в Полярный, при ухудшении метеоусловий не принял решение о возврате на аэродром вылета или полете на запасной аэродром. Фигурант отклонил самолет от маршрута в сторону гор, отмечает прокуратура. В результате визуальный контакт с землей был утерян, и воздушное судно врезалось в склон горы Купол.
Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, на борту, кроме пассажиров, был груз массой 150 килограммов. Ущерб собственнику самолета превысил восемь миллионов рублей, добавили в управлении.
Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение
14 января, 04:05
 
ПроисшествияПевекПолярныйРоссияДальневосточная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала