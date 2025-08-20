https://ria.ru/20250820/chp-2036546936.html

Избившие инвалида в Иркутске девушки были жительницами Братска

Избившие инвалида в Иркутске девушки были жительницами Братска - РИА Новости, 20.08.2025

Избившие инвалида в Иркутске девушки были жительницами Братска

Полиция установила, что девушки, избившие инвалида в Иркутске, являются жительницами Братска, их возраст - 15 и 17 лет, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 20.08.2025

ИРКУТСК, 120 авг - РИА Новости. Полиция установила, что девушки, избившие инвалида в Иркутске, являются жительницами Братска, их возраст - 15 и 17 лет, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В ходе мониторинга социальных сетей правоохранителями в Иркутске была выявлена видеозапись, на которой две несовершеннолетние девушки наносили удары инвалиду. При этом они выражались матом, били жертву руками, ногами и тростью. Из видеозаписи следует, что мужчина якобы наблюдал, как девушки переодеваются. Избиваемый отрицал этот факт и говорил, что напавшие на него подростки пьяные. "Сотрудники полиции установили личности девушек, вероятно участвовавших в конфликтной ситуации с мужчиной в пригороде Иркутска. Ими оказались братчанки в возрасте 15 и 17 лет. Сейчас они находятся в Братске и будут опрошены в присутствии законных представителей", - говорится в сообщении. По данному факту следственными органами СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В ходе проверки в отношении несовершеннолетних и их законных представителей будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

иркутск

братск

иркутская область

2025

Новости

