Готовившего теракт в ХМАО украинского агента внесли в список экстремистов

16:35 20.08.2025
россия
украина
молдавия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Агент украинских спецслужб Валентин Павлюк, передавший гражданину Молдавии части бомбы для совершения теракта против российского военного в Ханты-Мансийском автономном округе, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.В апреле Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили теракт в Ханты-Мансийске против российского военнослужащего. Когда украинские агенты собирали бомбу, произошла детонация, были разрушены две квартиры. С травмами в больницы попали пять человек, в том числе готовившие теракт. Также задержан гражданин Молдавии, который привез в Россию компоненты для взрывчатки, полученные от спецслужб Украины.Тогда же ФСБ показала фото агента спецслужб Украины, передавшего части бомбы для теракта в ХМАО. На фотографии был изображен лысый бородатый мужчина - агент украинских спецслужб, гражданин Украины Валентин Павлюк 1986 года рождения."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Павлюк Валентин Тарасович*, 07.09.1986 г.р. , с. Бытьков Надворнянского района Ивано-Франковской области Украинской ССР", - говорится в перечне.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
россия, украина, молдавия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Молдавия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Агент украинских спецслужб Валентин Павлюк, передавший гражданину Молдавии части бомбы для совершения теракта против российского военного в Ханты-Мансийском автономном округе, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В апреле Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили теракт в Ханты-Мансийске против российского военнослужащего. Когда украинские агенты собирали бомбу, произошла детонация, были разрушены две квартиры. С травмами в больницы попали пять человек, в том числе готовившие теракт. Также задержан гражданин Молдавии, который привез в Россию компоненты для взрывчатки, полученные от спецслужб Украины.
Тогда же ФСБ показала фото агента спецслужб Украины, передавшего части бомбы для теракта в ХМАО. На фотографии был изображен лысый бородатый мужчина - агент украинских спецслужб, гражданин Украины Валентин Павлюк 1986 года рождения.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Павлюк Валентин Тарасович*, 07.09.1986 г.р. , с. Бытьков Надворнянского района Ивано-Франковской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
