Готовившего теракт в ХМАО украинского агента внесли в список экстремистов

Готовившего теракт в ХМАО украинского агента внесли в список экстремистов - РИА Новости, 20.08.2025

Готовившего теракт в ХМАО украинского агента внесли в список экстремистов

Агент украинских спецслужб Валентин Павлюк, передавший гражданину Молдавии части бомбы для совершения теракта против российского военного в Ханты-Мансийском... РИА Новости, 20.08.2025

россия

украина

молдавия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Агент украинских спецслужб Валентин Павлюк, передавший гражданину Молдавии части бомбы для совершения теракта против российского военного в Ханты-Мансийском автономном округе, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.В апреле Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили теракт в Ханты-Мансийске против российского военнослужащего. Когда украинские агенты собирали бомбу, произошла детонация, были разрушены две квартиры. С травмами в больницы попали пять человек, в том числе готовившие теракт. Также задержан гражданин Молдавии, который привез в Россию компоненты для взрывчатки, полученные от спецслужб Украины.Тогда же ФСБ показала фото агента спецслужб Украины, передавшего части бомбы для теракта в ХМАО. На фотографии был изображен лысый бородатый мужчина - агент украинских спецслужб, гражданин Украины Валентин Павлюк 1986 года рождения."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Павлюк Валентин Тарасович*, 07.09.1986 г.р. , с. Бытьков Надворнянского района Ивано-Франковской области Украинской ССР", - говорится в перечне.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Новости

