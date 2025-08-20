Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о работе Центра знаний "Машук" - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/chernyshenko-2036490234.html
Чернышенко рассказал о работе Центра знаний "Машук"
Чернышенко рассказал о работе Центра знаний "Машук" - РИА Новости, 20.08.2025
Чернышенко рассказал о работе Центра знаний "Машук"
За три года участниками программ Центра "Машук" стали представители из 89 регионов России и 52 стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:17:00+03:00
2025-08-20T13:17:00+03:00
россия
пятигорск
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2036490234.jpg?1755685039
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За три года участниками программ Центра "Машук" стали представители из 89 регионов России и 52 стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Центр знаний "Машук", расположенный в Пятигорске, 20 августа отмечает трехлетие. Его работа стартовала в рамках национального проекта "Образование", а сейчас развитие идет в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". "За три года его (Центра "Машук" - ред.) команда организовала более 370 образовательных программ по востребованным направлениям подготовки. Их посетили более 45 тысяч слушателей из 89 регионов России и из 52 стран", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко пожелал Центру "Машук" продолжать динамичное развитие, привлекать все больше участников и реализовывать проекты на благо отечественного образования. Центр знаний совмещает работу по двум главным направлениям – подготовка высших должностных лиц системы образования и просвещения и обучение директоров школ. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, "Машук" за три года стал уникальным образовательным пространством для педагогического сообщества из России и других стран. "Совместно с коллегами из "Машука" мы реализуем программу высшего кадрового резерва, второй поток на которую стартует уже в октябре 2025-го. В следующем году мы запланировали запуск еще одного важного международного проекта – программы для директоров зарубежных школ", - заключил министр.
https://ria.ru/20250610/rao-2022054153.html
https://ria.ru/20250810/rossiya-2034473853.html
россия
пятигорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пятигорск, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, общество
Россия, Пятигорск, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Общество
Чернышенко рассказал о работе Центра знаний "Машук"

Участниками программ Центра "Машук" стали представители из 89 регионов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За три года участниками программ Центра "Машук" стали представители из 89 регионов России и 52 стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Центр знаний "Машук", расположенный в Пятигорске, 20 августа отмечает трехлетие. Его работа стартовала в рамках национального проекта "Образование", а сейчас развитие идет в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве и создании нового Научного центра РАО между Российской академией образования и Центром знаний Машук - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
РАО будет сотрудничать с Центром знаний "Машук"
10 июня, 16:43
"За три года его (Центра "Машук" - ред.) команда организовала более 370 образовательных программ по востребованным направлениям подготовки. Их посетили более 45 тысяч слушателей из 89 регионов России и из 52 стран", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко пожелал Центру "Машук" продолжать динамичное развитие, привлекать все больше участников и реализовывать проекты на благо отечественного образования.
Центр знаний совмещает работу по двум главным направлениям – подготовка высших должностных лиц системы образования и просвещения и обучение директоров школ. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, "Машук" за три года стал уникальным образовательным пространством для педагогического сообщества из России и других стран.
"Совместно с коллегами из "Машука" мы реализуем программу высшего кадрового резерва, второй поток на которую стартует уже в октябре 2025-го. В следующем году мы запланировали запуск еще одного важного международного проекта – программы для директоров зарубежных школ", - заключил министр.
Молодежный форум Машук - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
На Ставрополье открылся Всероссийский молодежный форум "Машук"
10 августа, 21:31
 
РоссияПятигорскДмитрий ЧернышенкоСергей КравцовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала