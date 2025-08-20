Чернышенко рассказал о работе Центра знаний "Машук"
Участниками программ Центра "Машук" стали представители из 89 регионов
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За три года участниками программ Центра "Машук" стали представители из 89 регионов России и 52 стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Центр знаний "Машук", расположенный в Пятигорске, 20 августа отмечает трехлетие. Его работа стартовала в рамках национального проекта "Образование", а сейчас развитие идет в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
"За три года его (Центра "Машук" - ред.) команда организовала более 370 образовательных программ по востребованным направлениям подготовки. Их посетили более 45 тысяч слушателей из 89 регионов России и из 52 стран", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко пожелал Центру "Машук" продолжать динамичное развитие, привлекать все больше участников и реализовывать проекты на благо отечественного образования.
Центр знаний совмещает работу по двум главным направлениям – подготовка высших должностных лиц системы образования и просвещения и обучение директоров школ. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, "Машук" за три года стал уникальным образовательным пространством для педагогического сообщества из России и других стран.
"Совместно с коллегами из "Машука" мы реализуем программу высшего кадрового резерва, второй поток на которую стартует уже в октябре 2025-го. В следующем году мы запланировали запуск еще одного важного международного проекта – программы для директоров зарубежных школ", - заключил министр.
