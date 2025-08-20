Оставившая ребенка в Анталье россиянка не знала о беременности
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции.
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, 20 авг - РИА Новости. Бросившая новорождённого ребенка в туалете аэропорта Турции Екатерина Бурнашкина за день до родов обращалась к врачу, который диагностировал у нее гастродуоденит, рассказала РИА Новости ее представитель.
"У нее сильно заболел живот за день до родов, ее отправили к врачу с подозрением на аппендицит, врач аппендицит не установил, поставил гастродуоденит, поставил капельницу с витаминками, все это время Катя думала, что у нее болит живот, а это были схватки все сутки и на следующий день когда они вылетали тоже, это есть в материалах дела в Турции, мы запросили их", - заявила представитель Бурнашкиной РИА Новости.
В среду в Павлово-Посадском суде Подмосковья состоялось предварительное слушание по иску о лишении Бурнашкиной родительских прав, заседание было отложено на 4 сентября, в качестве третьего лица к делу будет привлечен МИД РФ.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.