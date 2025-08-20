https://ria.ru/20250820/bronezhilety-2036430807.html
Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ
Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ
20.08.2025
БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие наносят удары по храмам Белгородской области, поэтому священнослужителям приходится служить в бронежилетах, рассказал РИА Новости благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка. "В последнее время атаки FPV участились, и уже это продолжается где-то четвертый месяц, также страдают храмы", - рассказал священник. Он добавил, что служители выезжают работать в бронежилетах, например на отпевания. "В бронежилетах ездим, это все-таки может хоть какой-то процент спасти жизнь. Я думаю, какой-то страх, конечно, всегда есть. Но нам приходится выполнять свои обязанности священнические, несмотря на обстрелы, на "прилеты", несмотря на то, что налетают постоянно FPV-дроны. Нам приходится это делать, потому что у нас такая служба", - добавил священнослужитель.
Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ
Протоиерей Чайка: священники носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ
