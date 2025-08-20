https://ria.ru/20250820/bronezhilety-2036430807.html

Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ

Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025

Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ

Украинские военнослужащие наносят удары по храмам Белгородской области, поэтому священнослужителям приходится служить в бронежилетах, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T07:27:00+03:00

2025-08-20T07:27:00+03:00

2025-08-20T07:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973346122_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72c720a897229dd83a5c3cfcb54547a2.jpg

БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие наносят удары по храмам Белгородской области, поэтому священнослужителям приходится служить в бронежилетах, рассказал РИА Новости благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка. "В последнее время атаки FPV участились, и уже это продолжается где-то четвертый месяц, также страдают храмы", - рассказал священник. Он добавил, что служители выезжают работать в бронежилетах, например на отпевания. "В бронежилетах ездим, это все-таки может хоть какой-то процент спасти жизнь. Я думаю, какой-то страх, конечно, всегда есть. Но нам приходится выполнять свои обязанности священнические, несмотря на обстрелы, на "прилеты", несмотря на то, что налетают постоянно FPV-дроны. Нам приходится это делать, потому что у нас такая служба", - добавил священнослужитель.

https://ria.ru/20250504/hramy-2014830478.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область