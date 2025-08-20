Рейтинг@Mail.ru
Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/bronezhilety-2036430807.html
Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ
Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ
Украинские военнослужащие наносят удары по храмам Белгородской области, поэтому священнослужителям приходится служить в бронежилетах, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T07:27:00+03:00
2025-08-20T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973346122_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72c720a897229dd83a5c3cfcb54547a2.jpg
БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие наносят удары по храмам Белгородской области, поэтому священнослужителям приходится служить в бронежилетах, рассказал РИА Новости благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка. "В последнее время атаки FPV участились, и уже это продолжается где-то четвертый месяц, также страдают храмы", - рассказал священник. Он добавил, что служители выезжают работать в бронежилетах, например на отпевания. "В бронежилетах ездим, это все-таки может хоть какой-то процент спасти жизнь. Я думаю, какой-то страх, конечно, всегда есть. Но нам приходится выполнять свои обязанности священнические, несмотря на обстрелы, на "прилеты", несмотря на то, что налетают постоянно FPV-дроны. Нам приходится это делать, потому что у нас такая служба", - добавил священнослужитель.
https://ria.ru/20250504/hramy-2014830478.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973346122_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2c693891a0ae4fd18b1334033130b679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ

Протоиерей Чайка: священники носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области
Последствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие наносят удары по храмам Белгородской области, поэтому священнослужителям приходится служить в бронежилетах, рассказал РИА Новости благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка.
"В последнее время атаки FPV участились, и уже это продолжается где-то четвертый месяц, также страдают храмы", - рассказал священник.
Он добавил, что служители выезжают работать в бронежилетах, например на отпевания.
"В бронежилетах ездим, это все-таки может хоть какой-то процент спасти жизнь. Я думаю, какой-то страх, конечно, всегда есть. Но нам приходится выполнять свои обязанности священнические, несмотря на обстрелы, на "прилеты", несмотря на то, что налетают постоянно FPV-дроны. Нам приходится это делать, потому что у нас такая служба", - добавил священнослужитель.
Последствия атаки на Свято-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадало 20 храмов
4 мая, 03:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала