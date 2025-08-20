https://ria.ru/20250820/bpla-2036432708.html

Над девятью регионами за ночь сбили 42 беспилотника

Над девятью регионами за ночь сбили 42 беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотника над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотника над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

