Над девятью регионами за ночь сбили 42 беспилотника - РИА Новости, 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 20.08.2025 (обновлено: 08:12 20.08.2025)
Над девятью регионами за ночь сбили 42 беспилотника
Над девятью регионами за ночь сбили 42 беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотника над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотника над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Над девятью регионами за ночь сбили 42 беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотника над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.
Артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску
05:14
Артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску
05:14
Российские бойцы сбили:
  • 14 БПЛА — над Воронежской областью;
  • восемь — над Тамбовской;
  • семь — над Курской;
  • пять — над Ростовской;
  • по два — над Брянской, Орловской и Смоленской областями;
  • по одному — над Краснодарским краем и Липецкой областью.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
