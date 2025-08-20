https://ria.ru/20250820/bpla-2036432708.html
Над девятью регионами за ночь сбили 42 беспилотника
Над девятью регионами за ночь сбили 42 беспилотника - РИА Новости, 20.08.2025
Над девятью регионами за ночь сбили 42 беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотника над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T07:55:00+03:00
2025-08-20T07:55:00+03:00
2025-08-20T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
тамбовская область
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотника над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250820/artilleristy-2036423904.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
воронежская область
тамбовская область
курская область
ростовская область
брянская область
орловская область
смоленская область
липецкая область
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, тамбовская область, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, ростовская область, брянская область, орловская область, смоленская область, липецкая область, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Тамбовская область, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Ростовская область, Брянская область, Орловская область, Смоленская область, Липецкая область, Краснодарский край