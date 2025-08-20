Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме пригрозили мошенникам в MAX неминуемой расплатой
18:06 20.08.2025 (обновлено: 18:12 20.08.2025)
В Госдуме пригрозили мошенникам в MAX неминуемой расплатой
В Госдуме пригрозили мошенникам в MAX неминуемой расплатой - РИА Новости, 20.08.2025
В Госдуме пригрозили мошенникам в MAX неминуемой расплатой
Все, кто попытается использовать мессенджер Max для обкрадывания граждан России, должны знать, что их неминуемо ждет расплата, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Все, кто попытается использовать мессенджер Max для обкрадывания граждан России, должны знать, что их неминуемо ждет расплата, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;В среду в пресс-службе VK сообщили, что задержание жителя Ростовской области, который подозревается в первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Max, стало возможным в том числе благодаря информации, которую центр безопасности Max оперативно передал по запросу МВД. С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом. "Сегодня всё изменилось. Все, кто попытается использовать Max для обкрадывания граждан России, должны знать, что расплата наступит неминуемо", - написал Боярский в своем канале в Max. Он подчеркнул, что годами аферисты использовали WhatsApp и Telegram для противоправных действий. Обращения российских властей не помогали — платформы никак не мешали мошенникам наживаться на россиянах и тем более не помогали кого-либо поймать, утверждает депутат.
В Госдуме пригрозили мошенникам в MAX неминуемой расплатой

Боярский заявил, что расплата ждет всех, кто использует Max для мошенничества

Мессенджер MAX
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Все, кто попытается использовать мессенджер Max для обкрадывания граждан России, должны знать, что их неминуемо ждет расплата, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
В среду в пресс-службе VK сообщили, что задержание жителя Ростовской области, который подозревается в первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Max, стало возможным в том числе благодаря информации, которую центр безопасности Max оперативно передал по запросу МВД. С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом.
"Сегодня всё изменилось. Все, кто попытается использовать Max для обкрадывания граждан России, должны знать, что расплата наступит неминуемо", - написал Боярский в своем канале в Max.
Он подчеркнул, что годами аферисты использовали WhatsApp и Telegram для противоправных действий. Обращения российских властей не помогали — платформы никак не мешали мошенникам наживаться на россиянах и тем более не помогали кого-либо поймать, утверждает депутат.
