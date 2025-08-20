https://ria.ru/20250820/boliviya-2036585711.html

Президент Боливии увидел риски для контрактов по литию с Россией

ЛА-ПАС, 20 авг - РИА Новости. Контракты по литию, подписанные Боливией с Россией и Китаем, могут попасть в зону риска с приходом к власти нового правительства в латиноамериканской стране, заявил в беседе с РИА Новости президент Боливии Луис Арсе. Семнадцатого августа в Боливии прошли выборы президента, во второй тур, который состоится 19 октября, прошли два оппозиционных кандидата от правых сил Родриго Пас и Хорхе Кирога. "Очевидно, что эти и другие контракты, несомненно, находятся под угрозой из-за прихода к власти нового правительства, которое не обязательно согласится с нашим подходом", - сказал Арсе. Он напомнил, что подписанные контракты охватывают не только производство сырья, но и весь процесс индустриализации лития. Даже в части производства аккумуляторов в контрактах указывается, что Боливия будет участвовать в продаже и получать прибыль. "Другими словами, Боливия участвовала во всей производственной цепочке. Я не знаю, с какими странами они (новые власти - ред.) хотят вести переговоры, но, по правде говоря, мы чётко дали понять, что нам необходимо индустриализировать производство лития в нашей стране. Эти контракты на индустриализацию и продажу литиевых аккумуляторов в интересах Боливии сегодня явно находятся под угрозой", - отметил Арсе. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.

