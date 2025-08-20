Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило заочно арестовать блогера Лесли - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/bloger-2036587572.html
Следствие попросило заочно арестовать блогера Лесли
Следствие попросило заочно арестовать блогера Лесли - РИА Новости, 20.08.2025
Следствие попросило заочно арестовать блогера Лесли
Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об избрании ареста заочно в отношении блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) по делу о... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T19:22:00+03:00
2025-08-20T19:22:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025590438_0:265:1057:860_1920x0_80_0_0_4972faca5f8b95f26463ada4ab50ffcf.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об избрании ареста заочно в отношении блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) по делу о склонении к изнасилованию, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Кириллова", - сказала собеседница агентства. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
https://ria.ru/20250628/arest-2025970759.html
https://ria.ru/20250627/pikaper-2025956875.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025590438_0:244:1057:1037_1920x0_80_0_0_9f3fc48942bd9fa69a2260b805312cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Россия, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Следствие попросило заочно арестовать блогера Лесли

Следствие попросило заочно арестовать Лесли по делу о склонении к изнасилованию

© Фото : соцсети Александра Кириллова Александр Кириллов (Алекс Лесли)
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : соцсети Александра Кириллова
Александр Кириллов (Алекс Лесли) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об избрании ареста заочно в отношении блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) по делу о склонении к изнасилованию, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Кириллова", - сказала собеседница агентства.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину
28 июня, 04:49
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Пикапер, пристававший к девушкам в Москве, ранее угрожал муляжом пистолета
27 июня, 23:28
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр Кириллов ("Алекс Лесли")Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала