Следствие попросило заочно арестовать блогера Лесли
Следствие попросило заочно арестовать блогера Лесли
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об избрании ареста заочно в отношении блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) по делу о склонении к изнасилованию, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Кириллова", - сказала собеседница агентства. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Следствие попросило заочно арестовать блогера Лесли
