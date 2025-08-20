https://ria.ru/20250820/bloger-2036587426.html

В базе розыска МВД появилась карточка блогера Лесли

В базе розыска МВД появилась карточка блогера Лесли - РИА Новости, 20.08.2025

В базе розыска МВД появилась карточка блогера Лесли

Карточка блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) появилась в базе розыска МВД РФ, свидетельствует информация из ведомственной базы. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Карточка блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) появилась в базе розыска МВД РФ, свидетельствует информация из ведомственной базы. "Кириллов Александр… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте МВД РФ. Тверской суд Москвы ранее зарегистрировал ходатайство следователя о заочном аресте Лесли по делу о склонении к изнасилованию, он был объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в суде. До этого в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против блогера возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.

