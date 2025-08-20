https://ria.ru/20250820/blindazh-2036459608.html

Российские военные уничтожили четыре блиндажа ВСУ в ДНР за сутки

Российские военные уничтожили четыре блиндажа ВСУ в ДНР за сутки

ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ за сутки уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Константиновском направлении в окрестностях населенного пункта Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "За истекшие сутки в ДНР на Константиновском направлении в окрестностях населенного пункта Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре блиндажа с личным составом ВСУ… Расчетами ствольной артиллерии по выявленным целям незамедлительно нанесено огневое поражение, в результате которого укрытия ВСУ уничтожены вместе личным составом", - сообщили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что потери противника составили до двух отделений пехоты.

