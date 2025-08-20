Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили четыре блиндажа ВСУ в ДНР за сутки
20.08.2025
Российские военные уничтожили четыре блиндажа ВСУ в ДНР за сутки
Российские военные уничтожили четыре блиндажа ВСУ в ДНР за сутки - РИА Новости, 20.08.2025
Российские военные уничтожили четыре блиндажа ВСУ в ДНР за сутки
Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ за сутки уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Константиновском направлении в... РИА Новости, 20.08.2025
ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ за сутки уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Константиновском направлении в окрестностях населенного пункта Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "За истекшие сутки в ДНР на Константиновском направлении в окрестностях населенного пункта Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре блиндажа с личным составом ВСУ… Расчетами ствольной артиллерии по выявленным целям незамедлительно нанесено огневое поражение, в результате которого укрытия ВСУ уничтожены вместе личным составом", - сообщили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что потери противника составили до двух отделений пехоты.
Российские военные уничтожили четыре блиндажа ВСУ в ДНР за сутки

Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ за сутки уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Константиновском направлении в окрестностях населенного пункта Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
"За истекшие сутки в ДНР на Константиновском направлении в окрестностях населенного пункта Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре блиндажа с личным составом ВСУ… Расчетами ствольной артиллерии по выявленным целям незамедлительно нанесено огневое поражение, в результате которого укрытия ВСУ уничтожены вместе личным составом", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что потери противника составили до двух отделений пехоты.
