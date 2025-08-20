Рейтинг@Mail.ru
Выполнено 80% работ по обновлению асфальта на Садовом кольце в Москве
14:54 20.08.2025 (обновлено: 14:54 26.08.2025)
Выполнено 80% работ по обновлению асфальта на Садовом кольце в Москве
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства уже выполнили 80% работ по замене асфальта на Садовом кольце, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году проводим масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтируем 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров. Работы уже выполнены на 80%", - рассказал Бирюков журналистам. Заместитель мэра отметил, что ремонт проходит на шести участках - улице Земляной Вал, Зубовской, Смоленской и Смоленской-Сенной площадях, на Зубовском и Смоленском бульварах. Предстоит замена асфальта на Крымском валу, одноименных мосту и площади, в Калужском тоннеле. "Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил Бирюков. Он пояснил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства уже выполнили 80% работ по замене асфальта на Садовом кольце, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году проводим масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтируем 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров. Работы уже выполнены на 80%", - рассказал Бирюков журналистам.
Заместитель мэра отметил, что ремонт проходит на шести участках - улице Земляной Вал, Зубовской, Смоленской и Смоленской-Сенной площадях, на Зубовском и Смоленском бульварах. Предстоит замена асфальта на Крымском валу, одноименных мосту и площади, в Калужском тоннеле.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил Бирюков.
Он пояснил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
