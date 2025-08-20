https://ria.ru/20250820/bilayn-2036332709.html
Билайн и Кибердом будут развивать цифровую грамотность малого бизнеса
Билайн и Кибердом будут развивать цифровую грамотность малого бизнеса - РИА Новости, 20.08.2025
Билайн и Кибердом будут развивать цифровую грамотность малого бизнеса
"Билайн бизнес" объявляет о старте долгосрочного партнерства с проектом CyberLink (англ. - "киберссылка"), направленного на информирование в области... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T10:47:00+03:00
2025-08-20T10:47:00+03:00
2025-08-20T19:43:00+03:00
билайн
вымпелком
кибербезопасность
технологии
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_b9b2f852c60e5c2337869eb8d8fe01e2.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Билайн бизнес" объявляет о старте долгосрочного партнерства с проектом CyberLink (англ. - "киберссылка"), направленного на информирование в области кибербезопасности и выстраивание киберустойчивости малого и среднего бизнеса к хакерским атакам и взломам, сообщает Билайн.CyberLink – проект московского кибербез-пространства АО "Кибердом".Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности. Проект включает регулярные обучающие мероприятия, консультации и нетворкинг для предпринимателей и ИТ-специалистов из разных сфер.Партнерство также предполагает организацию закрытых встреч и конференций для обсуждения актуальных вопросов кибербезопасности, методов оценки рисков и выбора оптимальных решений для защиты бизнеса. В сообществе будут детально разбирать успешные кейсы по внедрению решений в области кибербезопасности в условиях ограниченных бюджетов.Первой офлайн-встречей станет конференция 26 августа 2025 года, которая пройдет в Кибердоме (18+). Мероприятие соберет более 200 представителей бизнеса и экспертов отрасли, они обсудят вызовы цифровой трансформации и реальные инструменты защиты."Мы понимаем важность надежного цифрового пространства для успешного развития бизнеса наших клиентов. Сотрудничество с проектом CyberLink позволяет нам внести вклад в укрепление позиций малого и среднего предпринимательства, предоставляя уникальные ресурсы и опыт в вопросах кибербезопасности", - комментирует директор по маркетингу "билайн бизнес" Сергей Субботин.Как отметил генеральный директор Кибердома Сергей Калмыков, малому и среднему бизнесу сегодня непросто — кибератаки стали ежедневной реальностью."Мы запустили проект CyberLink, чтобы помочь предпринимателям разобраться в вопросах кибербезопасности и выстроить понятную, работающую стратегию защиты. Для нас важно, что на самом старте проекте нас поддерживает "билайн бизнес", это говорит о том, что проект важен для индустрии. Участники проекта получают доступ к сообществу Кибердома: это эксперты по информационной безопасности, разработчики, “белые” хакеры — те, кто знает, что такое результативная защита в цифровом пространстве. Мы создали проект, где можно не только получить актуальные знания, но и оперативно найти ответы на конкретные запросы, свериться с практиками коллег и быть на шаг впереди киберугроз", - приводятся в сообщении слова Калмыкова.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSTe1DsYj
