Раздел по кибербезопасности появился на детской платформе "Билайн"

12:00 20.08.2025 (обновлено: 12:16 20.08.2025)
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. На платформе цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики (beelineforkids.ru), запущенной в 2023 году, создан новый раздел "Мини-курс по кибербезопасности", в рамках которого дети и подростки могут познакомиться с основами киберграмотности: узнать, как не попасться телефонным мошенникам и защитить свои данные, сообщает пресс-служба "Билайна".Оператор вместе с Everland и Альянсом по защите детей в цифровой среде создал мини-курс по кибербезопасности, состоящий из трех видеоуроков: "Основы цифровой гигиены", "Виды телефонного и интернет-мошенничества", "Цифровой след".В рамках курса директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов и руководитель платформы цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики Дана Дрожжина обсудили основные аспекты киберграмотности, актуальные для незрячих детей и подростков. Новый курс учитывает особенности восприятия информации людьми с нарушением зрения и помогает им освоить ключевые навыки цифровой защиты. Каждый урок, помимо видео, снабжен текстовым сопровождением озвученного материала."В современном цифровом мире, когда ассистивные технологии становятся неотъемлемой частью жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, навыки кибербезопасности обретают исключительную важность. Защита персональных данных, обеспечение конфиденциальности информации и предотвращение злонамеренных атак на устройства, призванные облегчить жизнь, – это не просто наша техническая задача, а базовый вопрос обеспечения равных возможностей в цифровом мире. Навыки защиты в киберпространстве становятся неотъемлемым элементом самостоятельности и уверенности в завтрашнем дне для каждого, кто полагается на цифровые ассистивные инструменты – поэтому в рамках инклюзивной платформы билайндлядетей.рф мы решили уделить этому значимое внимание", - рассказала руководитель по устойчивому развитию "Билайн" Евгения Чистова.Сооснователь социально-предпринимательской организации Everland Елена Мартынова рассказала, что дети и подростки с инвалидностью по зрению, как и их сверстники, активно используют смартфоны и компьютеры для общения, учебы и поиска информации в интернете."А значит, могут случайно раскрыть персональную информацию и стать жертвой мошенников. Чтобы защитить себя в цифровом мире, нужно знать основы кибербезопасности, популярные мошеннические схемы и понимать, как обезопасить себя. Для детей и подростков с нарушением зрения — это особенно важно, потому что от смартфона, компьютера и интернета напрямую зависит их уровень самостоятельности в повседневной жизни, а без визуальных подсказок, им сложнее распознать фишинговые ссылки, поддельные сайты и дипфейки", - сказала Мартынова.
