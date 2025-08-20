https://ria.ru/20250820/bespilotniki-2036426199.html
ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской обасти
ПВО уничтожила один беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила один беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе. По предварительным данным, последствий на земле и пострадавших среди людей нет", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
