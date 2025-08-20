Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской обасти
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 20.08.2025
ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской обасти
ПВО уничтожила один беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 20.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
чертковский район
ростовская область
юрий слюсарь
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила один беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе. По предварительным данным, последствий на земле и пострадавших среди людей нет", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
безопасность, чертковский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Чертковский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила один беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе. По предварительным данным, последствий на земле и пострадавших среди людей нет", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
05:42
05:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧертковский районРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
