https://ria.ru/20250820/bespilotniki-2036407550.html

ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА

2025-08-20T00:30:00+03:00

2025-08-20T00:30:00+03:00

2025-08-20T00:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

черное море

безопасность

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа над Курской, Брянской, Белгородской областями, Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого августа c 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь – над территорией Курской области, семь – над территорией Брянской области, пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Республик Крым и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

2025

белгородская область, россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, безопасность