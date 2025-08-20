https://ria.ru/20250820/bespilotniki-2036407550.html
ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА
ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА - РИА Новости, 20.08.2025
ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА
ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа над Курской, Брянской, Белгородской областями, Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T00:30:00+03:00
2025-08-20T00:30:00+03:00
2025-08-20T00:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа над Курской, Брянской, Белгородской областями, Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого августа c 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь – над территорией Курской области, семь – над территорией Брянской области, пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Республик Крым и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250820/obstrel-2036406899.html
белгородская область
россия
республика крым
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море, Безопасность
ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА
Минобороны: силы ПВО за три часа уничтожили 23 БПЛА ВСУ