ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 20.08.2025 (обновлено: 00:33 20.08.2025)
ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа над Курской, Брянской, Белгородской областями, Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого августа c 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь – над территорией Курской области, семь – над территорией Брянской области, пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Республик Крым и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа над Курской, Брянской, Белгородской областями, Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятнадцатого августа c 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь – над территорией Курской области, семь – над территорией Брянской области, пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Республик Крым и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала