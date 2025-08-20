Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия и Иран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 20.08.2025
12:29 20.08.2025
Белоруссия и Иран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве
в мире
иран
белоруссия
александр лукашенко
масуд пезешкиан
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подготовить и подписать договор о стратегическом сотрудничестве между странами. "Мы сегодня провели весьма содержательные переговоры и достигли, как я чувствую, хороших сдвигов в наших отношениях. Хорошим итогом будет, если мы в ближайшее время, как договорились с президентом (Ирана – ред.), подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве", - сказал Лукашенко в заявлении для СМИ по итогам своих переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Белоруссия, Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан
Белоруссия и Иран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве

Лукашенко: Минск и Тегеран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве

© Шанхайская организация сотрудничестваЦеремония поднятия флага Республики Беларусь перед зданием Секретариата ШОС в Пекине. Кадр видео
© Шанхайская организация сотрудничества
Церемония поднятия флага Республики Беларусь перед зданием Секретариата ШОС в Пекине. Кадр видео. Архивное фото
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подготовить и подписать договор о стратегическом сотрудничестве между странами.
"Мы сегодня провели весьма содержательные переговоры и достигли, как я чувствую, хороших сдвигов в наших отношениях. Хорошим итогом будет, если мы в ближайшее время, как договорились с президентом (Ирана – ред.), подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве", - сказал Лукашенко в заявлении для СМИ по итогам своих переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Москва и Тегеран сделали свой выбор
17 января, 08:00
 
В миреИранБелоруссияАлександр ЛукашенкоМасуд Пезешкиан
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
