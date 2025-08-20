https://ria.ru/20250820/belorussija-2036480650.html
Белоруссия и Иран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве
Белоруссия и Иран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 20.08.2025
Белоруссия и Иран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подготовить и подписать договор о стратегическом... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:29:00+03:00
2025-08-20T12:29:00+03:00
2025-08-20T12:29:00+03:00
в мире
иран
белоруссия
александр лукашенко
масуд пезешкиан
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подготовить и подписать договор о стратегическом сотрудничестве между странами. "Мы сегодня провели весьма содержательные переговоры и достигли, как я чувствую, хороших сдвигов в наших отношениях. Хорошим итогом будет, если мы в ближайшее время, как договорились с президентом (Ирана – ред.), подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве", - сказал Лукашенко в заявлении для СМИ по итогам своих переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Белоруссия и Иран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве
