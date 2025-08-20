https://ria.ru/20250820/baza-2036512644.html
KillNet подтвердила взлом базы ВСУ с данными о погибших и пропавших
KillNet подтвердила взлом базы ВСУ с данными о погибших и пропавших - РИА Новости, 20.08.2025
KillNet подтвердила взлом базы ВСУ с данными о погибших и пропавших
Российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших
2025-08-20T14:44:00+03:00
2025-08-20T14:44:00+03:00
2025-08-20T14:44:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных. Telegram-канал Mash сообщил в среду со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которая была взломана российскими хакерами, что Украина потеряла более 1,7 миллиона военнослужащих с начала специальной военной операции. "Подтверждаем, конечно", - сказал РИА Новости представитель группировки в ответ на вопрос, действительно ли они располагают подтверждением таких потерь ВСУ. Он также передал агентству ряд фотографий погибших украинских военных, их паспортов и военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов.
украина
KillNet подтвердила взлом базы ВСУ с данными о погибших и пропавших
KillNet подтвердила взлом базы ВСУ с данными о 1,7 млн погибших и пропавших