На трассе в Белгородской области подорвался автомобиль

На трассе в Белгородской области подорвался автомобиль

На трассе в Белгородской области подорвался автомобиль

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области, ранены два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два мирных жителя получили ранения в Краснояружском районе. На участке автодороги Колотиловка — Репяховка автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. Мужчине диагностировали баротравму. Медицинская помощь ему оказана, от предложенной госпитализации отказался. Женщину с предварительным диагнозом "ушиб поясничной области" для обследования бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал Гладков.Он отметил, что после детонации автомобиль загорелся.

