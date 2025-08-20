Рейтинг@Mail.ru
Правительство Австрии превратило страну в посмешище, заявил евродепутат
10:21 20.08.2025
Правительство Австрии превратило страну в посмешище, заявил евродепутат
в мире
австрия
россия
вена
владимир путин
мария львова-белова
дмитрий песков
международный уголовный суд
ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Австрия перестала быть нейтральной, сегодняшнее правительство превратило её в посмешище, заявил глава делегации правой АПС (Австрийская партия свободы) в Европарламенте Гаральд Вилимски, комментируя предложение канцлера республики провести мирные переговоры по Украине в Вене. Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер (Австрийская народная партия) предложил Вену в качестве возможного места проведения переговоров по украинскому урегулированию с президентом России Владимиром Путиным. "Федеральный канцлер Штокер предлагает Вену в качестве места переговоров по Украине, в то время как министр иностранных дел (Беате) Майнль-Райзингер объявляла, что немедленно арестовала бы Путина. Австрия когда-то была нейтральным, уважаемым государством, а сегодня понижена до уровня посмешища силами проигравшей (правительственной) коалиции", - написал депутат в своем аккаунте в соцсети Х. В конце апреля, выступая в рамках телепрограммы Pro und Contra Spezial на австрийском канале PULS 24, министр иностранных дел республики на вопрос, арестовали бы в Австрии Путина, если бы он сюда приехал, ответила утвердительно. "Мы бы его арестовали. Именно так", - сказала тогда Майнль-Райзингер, ссылаясь на действующий ордер на "арест" Международного уголовного суда (МУС). В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Экс-посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский ранее неоднократно заявлял, что венская переговорная площадка потеряла для российской стороны свою востребованность на фоне девальвации австрийского принципа нейтралитета, а откровенно деструктивный курс австрийских властей существенно ограничивает перспективы нормализации двусторонних отношений с Россией. Дипломат подчеркивал, что в украинском конфликте правительство республики "однозначно выбрали одну сторону и автоматически вывели себя из игры".
австрия
россия
вена
в мире, австрия, россия, вена, владимир путин, мария львова-белова, дмитрий песков, международный уголовный суд, европарламент, австрийская народная партия
В мире, Австрия, Россия, Вена, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд, Европарламент, Австрийская народная партия
Парламент Австрии
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Парламент Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Австрия перестала быть нейтральной, сегодняшнее правительство превратило её в посмешище, заявил глава делегации правой АПС (Австрийская партия свободы) в Европарламенте Гаральд Вилимски, комментируя предложение канцлера республики провести мирные переговоры по Украине в Вене.
Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер (Австрийская народная партия) предложил Вену в качестве возможного места проведения переговоров по украинскому урегулированию с президентом России Владимиром Путиным.
"Федеральный канцлер Штокер предлагает Вену в качестве места переговоров по Украине, в то время как министр иностранных дел (Беате) Майнль-Райзингер объявляла, что немедленно арестовала бы Путина. Австрия когда-то была нейтральным, уважаемым государством, а сегодня понижена до уровня посмешища силами проигравшей (правительственной) коалиции", - написал депутат в своем аккаунте в соцсети Х.
В конце апреля, выступая в рамках телепрограммы Pro und Contra Spezial на австрийском канале PULS 24, министр иностранных дел республики на вопрос, арестовали бы в Австрии Путина, если бы он сюда приехал, ответила утвердительно. "Мы бы его арестовали. Именно так", - сказала тогда Майнль-Райзингер, ссылаясь на действующий ордер на "арест" Международного уголовного суда (МУС).
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Экс-посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский ранее неоднократно заявлял, что венская переговорная площадка потеряла для российской стороны свою востребованность на фоне девальвации австрийского принципа нейтралитета, а откровенно деструктивный курс австрийских властей существенно ограничивает перспективы нормализации двусторонних отношений с Россией. Дипломат подчеркивал, что в украинском конфликте правительство республики "однозначно выбрали одну сторону и автоматически вывели себя из игры".
