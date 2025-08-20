Авиакомпаниям поручили сделать бесплатными звонки на горячие линии

https://ria.ru/20250820/aviakompanii-2036422640.html

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минтранс РФ поручил авиакомпаниям сделать бесплатными для пассажиров звонки на горячие линии в периоды задержек авиарейсов по причине временных ограничений на использование воздушного пространства, следует из ответа ведомства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). Ранее Гибатдинов обращался в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность отмены платы за звонки на горячие линии авиакомпаний при задержке или отмене авиарейсов. "В соответствии с пунктом 11 протокола совещания по работе авиапредприятий и ОАО "РЖД" в период введения ограничений на использование воздушного пространства под председательством министра транспорта РФ Никитина А.С. авиакомпаниям поручено обеспечить для пассажиров возможность осуществления бесплатных звонков в колл-центры авиакомпаний в период задержек рейсов по причине введения временных ограничений на использование воздушного пространства", - говорится в документе за подписью замглавы Минтранса Александра Пошивая. В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что следующей задачей станет законодательное закрепление права пассажиров на бесплатный доступ к колл-центрам авиакомпаний, чтобы "защитить граждан от лишних трат вне зависимости от региона и конкретной ситуации". "Соответствующие поправки находятся в разработке и в скором времени будут внесены в Государственную думу", - добавил парламентарий.

