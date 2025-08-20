Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпаниям поручили сделать бесплатными звонки на горячие линии - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/aviakompanii-2036422640.html
Авиакомпаниям поручили сделать бесплатными звонки на горячие линии
Авиакомпаниям поручили сделать бесплатными звонки на горячие линии - РИА Новости, 20.08.2025
Авиакомпаниям поручили сделать бесплатными звонки на горячие линии
Минтранс РФ поручил авиакомпаниям сделать бесплатными для пассажиров звонки на горячие линии в периоды задержек авиарейсов по причине временных ограничений на... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:02:00+03:00
2025-08-20T05:02:00+03:00
общество
россия
айрат гибатдинов
александр пошивай
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777136148_0:103:2750:1649_1920x0_80_0_0_519c0d9b9d6644db1016efbdd841aaa4.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минтранс РФ поручил авиакомпаниям сделать бесплатными для пассажиров звонки на горячие линии в периоды задержек авиарейсов по причине временных ограничений на использование воздушного пространства, следует из ответа ведомства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). Ранее Гибатдинов обращался в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность отмены платы за звонки на горячие линии авиакомпаний при задержке или отмене авиарейсов. "В соответствии с пунктом 11 протокола совещания по работе авиапредприятий и ОАО "РЖД" в период введения ограничений на использование воздушного пространства под председательством министра транспорта РФ Никитина А.С. авиакомпаниям поручено обеспечить для пассажиров возможность осуществления бесплатных звонков в колл-центры авиакомпаний в период задержек рейсов по причине введения временных ограничений на использование воздушного пространства", - говорится в документе за подписью замглавы Минтранса Александра Пошивая. В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что следующей задачей станет законодательное закрепление права пассажиров на бесплатный доступ к колл-центрам авиакомпаний, чтобы "защитить граждан от лишних трат вне зависимости от региона и конкретной ситуации". "Соответствующие поправки находятся в разработке и в скором времени будут внесены в Государственную думу", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250724/shtraf-2031034719.html
https://ria.ru/20250820/gosduma-2036416599.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777136148_311:0:2749:1828_1920x0_80_0_0_318f8f2385397eb654437b33fba39809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, айрат гибатдинов, александр пошивай, ржд
Общество, Россия, Айрат Гибатдинов, Александр Пошивай, РЖД
Авиакомпаниям поручили сделать бесплатными звонки на горячие линии

Минтранс поручил сделать звонки на горячие линии авиакомпаний бесплатными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минтранс РФ поручил авиакомпаниям сделать бесплатными для пассажиров звонки на горячие линии в периоды задержек авиарейсов по причине временных ограничений на использование воздушного пространства, следует из ответа ведомства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (копия документа есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Гибатдинов обращался в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность отмены платы за звонки на горячие линии авиакомпаний при задержке или отмене авиарейсов.
Пассажирский авиалайнер авиакомпании S7 Airlines над аэропортом Симферополя - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
S7 оштрафовали за овербукинг в мае 2025 года
24 июля, 07:01
"В соответствии с пунктом 11 протокола совещания по работе авиапредприятий и ОАО "РЖД" в период введения ограничений на использование воздушного пространства под председательством министра транспорта РФ Никитина А.С. авиакомпаниям поручено обеспечить для пассажиров возможность осуществления бесплатных звонков в колл-центры авиакомпаний в период задержек рейсов по причине введения временных ограничений на использование воздушного пространства", - говорится в документе за подписью замглавы Минтранса Александра Пошивая.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что следующей задачей станет законодательное закрепление права пассажиров на бесплатный доступ к колл-центрам авиакомпаний, чтобы "защитить граждан от лишних трат вне зависимости от региона и конкретной ситуации".
"Соответствующие поправки находятся в разработке и в скором времени будут внесены в Государственную думу", - добавил парламентарий.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Госдуме могут рассмотреть законопроект о запрете овербукинга
02:46
 
ОбществоРоссияАйрат ГибатдиновАлександр ПошивайРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала