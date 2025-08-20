https://ria.ru/20250820/atom-2036480366.html
Лукашенко высказался о праве Ирана на развитие мирного атома
Лукашенко высказался о праве Ирана на развитие мирного атома - РИА Новости, 20.08.2025
Лукашенко высказался о праве Ирана на развитие мирного атома
Белоруссия поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 20.08.2025
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Белоруссия поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Не могу оставить без внимания крайне напряженную ситуацию после нового витка военной эскалации между Израилем и Ираном, что привело к прямому вовлечению в конфликт США. Силовое противостояние — серьезная угроза региональной и международной стабильности и безопасности, особенно в связи с нанесением ударов по инфраструктуре Ирана, в том числе ядерной, которая находится под контролем МАГАТЭ. Поддерживаем легитимное право Ирана на развитие мирного атома", - сказал Лукашенко в заявлении СМИ по итогам своих переговоров с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Глава белорусского государства выразил уверенность, что "для достижения прочного мира важно воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать новую эскалацию". "Мудрость и дальновидность должны возобладать над эмоциями и предубеждениями", - подчеркнул он.
