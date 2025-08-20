https://ria.ru/20250820/ataka-2036534799.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.08.2025
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 20.08.2025
КУРСК, 20 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Опасность атаки БПЛА в Курской области в среду объявили в 14.45 мск, она действовала 1 час 19 минут.
