В Армении отметили юбилей основания мемориала русским воинам
20:33 20.08.2025
В Армении отметили юбилей основания мемориала русским воинам
В Армении отметили юбилей основания мемориала русским воинам - РИА Новости, 20.08.2025
В Армении отметили юбилей основания мемориала русским воинам
Пятнадцатилетие со дня основания мемориала русским офицерам, погибших в русско-турецких войнах, отметили в армянском Гюмри, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T20:33:00+03:00
2025-08-20T20:33:00+03:00
ЕРЕВАН, 20 авг – РИА Новости. Пятнадцатилетие со дня основания мемориала русским офицерам, погибших в русско-турецких войнах, отметили в армянском Гюмри, сообщает в среду пресс-служба гюмрийского представительства Россотрудничества. "В Гюмри прошли торжественные мероприятия, посвященные 15-летию со дня основания мемориального комплекса "Холм чести", созданного в память о 240 офицерах русской армии, погибших и умерших от ран в ходе русско-турецких войн", - говорится в сообщении. По словам генерального консула России в городе Игоря Титова, именно в Гюмри, зарождалось и крепло братство двух народов. "В этом месте, на Холме чести, было организовано кладбище русских воинов. Находясь сегодня здесь, мы чувствуем и понимаем, что "Холм чести", 102-я база, пограничники и город Гюмри — это наша славная совместная история. Это источник русского духовного наследия в Армении, свидетельство дружбы российского и армянского народов и напоминание о героизме наших старших поколений", —отметил Титов. В мероприятии приняли участи заместители мэра Гюмри Аветис Аракелян и Гагик Манукян, командир 102-й российской военной базы генерал-майор Александр Безбородов, начальник Ленинаканского Краснознамённого пограничного отряда полковник Егор Акиньшин, член инициативной группы по воссозданию мемориального комплекса "Холм чести" фонда "Отечество" Айк Бояхчян, директор ассоциации "Соборная площадь" и член инициативной группы по воссозданию мемориального комплекса "Холм чести" Николай Горнаков, а также председатель общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук. "Холм чести" имеет особое место в нашем городе, потому что славится своими традициями и в его основе лежит армяно-российская дружба. Здесь, на "Холме чести", история не просто хранится — она живёт", — подчеркнул заместитель мэра Гюмри Гагик Манукян. Литию по всем погибшим и похороненным на воинском кладбище "Холм чести" генералам и офицерам совершил иерей Тимофей Казарян, помощник командира по работе с верующими военнослужащими 102-й российской базы. После этого состоялось открытие выставки фотоэкспонатов "Тверский драгунский полк", подготовленной Русским домом в Гюмри совместно с благотворительным фондом "Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной".
В Армении отметили юбилей основания мемориала русским воинам

В Гюмри отметили 15-летие со дня основания мемориала русским воинам

ЕРЕВАН, 20 авг – РИА Новости. Пятнадцатилетие со дня основания мемориала русским офицерам, погибших в русско-турецких войнах, отметили в армянском Гюмри, сообщает в среду пресс-служба гюмрийского представительства Россотрудничества.
Гюмри прошли торжественные мероприятия, посвященные 15-летию со дня основания мемориального комплекса "Холм чести", созданного в память о 240 офицерах русской армии, погибших и умерших от ран в ходе русско-турецких войн", - говорится в сообщении.
По словам генерального консула России в городе Игоря Титова, именно в Гюмри, зарождалось и крепло братство двух народов. "В этом месте, на Холме чести, было организовано кладбище русских воинов. Находясь сегодня здесь, мы чувствуем и понимаем, что "Холм чести", 102-я база, пограничники и город Гюмри — это наша славная совместная история. Это источник русского духовного наследия в Армении, свидетельство дружбы российского и армянского народов и напоминание о героизме наших старших поколений", —отметил Титов.
В мероприятии приняли участи заместители мэра Гюмри Аветис Аракелян и Гагик Манукян, командир 102-й российской военной базы генерал-майор Александр Безбородов, начальник Ленинаканского Краснознамённого пограничного отряда полковник Егор Акиньшин, член инициативной группы по воссозданию мемориального комплекса "Холм чести" фонда "Отечество" Айк Бояхчян, директор ассоциации "Соборная площадь" и член инициативной группы по воссозданию мемориального комплекса "Холм чести" Николай Горнаков, а также председатель общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук.
"Холм чести" имеет особое место в нашем городе, потому что славится своими традициями и в его основе лежит армяно-российская дружба. Здесь, на "Холме чести", история не просто хранится — она живёт", — подчеркнул заместитель мэра Гюмри Гагик Манукян.
Литию по всем погибшим и похороненным на воинском кладбище "Холм чести" генералам и офицерам совершил иерей Тимофей Казарян, помощник командира по работе с верующими военнослужащими 102-й российской базы. После этого состоялось открытие выставки фотоэкспонатов "Тверский драгунский полк", подготовленной Русским домом в Гюмри совместно с благотворительным фондом "Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной".
