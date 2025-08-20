В Армении отметили юбилей основания мемориала русским воинам
В Гюмри отметили 15-летие со дня основания мемориала русским воинам
© Фото : МИД России/TelegramТоржественные мероприятия, посвящённые 15-летию восстановления "Холма Чести" в Гюмри
Торжественные мероприятия, посвящённые 15-летию восстановления "Холма Чести" в Гюмри
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 авг – РИА Новости. Пятнадцатилетие со дня основания мемориала русским офицерам, погибших в русско-турецких войнах, отметили в армянском Гюмри, сообщает в среду пресс-служба гюмрийского представительства Россотрудничества.
"В Гюмри прошли торжественные мероприятия, посвященные 15-летию со дня основания мемориального комплекса "Холм чести", созданного в память о 240 офицерах русской армии, погибших и умерших от ран в ходе русско-турецких войн", - говорится в сообщении.
По словам генерального консула России в городе Игоря Титова, именно в Гюмри, зарождалось и крепло братство двух народов. "В этом месте, на Холме чести, было организовано кладбище русских воинов. Находясь сегодня здесь, мы чувствуем и понимаем, что "Холм чести", 102-я база, пограничники и город Гюмри — это наша славная совместная история. Это источник русского духовного наследия в Армении, свидетельство дружбы российского и армянского народов и напоминание о героизме наших старших поколений", —отметил Титов.
В мероприятии приняли участи заместители мэра Гюмри Аветис Аракелян и Гагик Манукян, командир 102-й российской военной базы генерал-майор Александр Безбородов, начальник Ленинаканского Краснознамённого пограничного отряда полковник Егор Акиньшин, член инициативной группы по воссозданию мемориального комплекса "Холм чести" фонда "Отечество" Айк Бояхчян, директор ассоциации "Соборная площадь" и член инициативной группы по воссозданию мемориального комплекса "Холм чести" Николай Горнаков, а также председатель общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук.
В Екатеринбурге закрыли офис почетного консула Армении
19 августа, 13:49
"Холм чести" имеет особое место в нашем городе, потому что славится своими традициями и в его основе лежит армяно-российская дружба. Здесь, на "Холме чести", история не просто хранится — она живёт", — подчеркнул заместитель мэра Гюмри Гагик Манукян.
Литию по всем погибшим и похороненным на воинском кладбище "Холм чести" генералам и офицерам совершил иерей Тимофей Казарян, помощник командира по работе с верующими военнослужащими 102-й российской базы. После этого состоялось открытие выставки фотоэкспонатов "Тверский драгунский полк", подготовленной Русским домом в Гюмри совместно с благотворительным фондом "Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной".
Католикос всех армян поздравил Карапетяна с юбилеем
18 августа, 12:41