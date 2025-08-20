https://ria.ru/20250820/armeniya-2036599789.html

В Армении отметили юбилей основания мемориала русским воинам

В Армении отметили юбилей основания мемориала русским воинам - РИА Новости, 20.08.2025

В Армении отметили юбилей основания мемориала русским воинам

Пятнадцатилетие со дня основания мемориала русским офицерам, погибших в русско-турецких войнах, отметили в армянском Гюмри, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T20:33:00+03:00

2025-08-20T20:33:00+03:00

2025-08-20T20:33:00+03:00

в мире

гюмри

армения

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036598750_0:215:1280:935_1920x0_80_0_0_03fae8c2a689b73fbbd8dc710f8cae14.jpg

ЕРЕВАН, 20 авг – РИА Новости. Пятнадцатилетие со дня основания мемориала русским офицерам, погибших в русско-турецких войнах, отметили в армянском Гюмри, сообщает в среду пресс-служба гюмрийского представительства Россотрудничества. "В Гюмри прошли торжественные мероприятия, посвященные 15-летию со дня основания мемориального комплекса "Холм чести", созданного в память о 240 офицерах русской армии, погибших и умерших от ран в ходе русско-турецких войн", - говорится в сообщении. По словам генерального консула России в городе Игоря Титова, именно в Гюмри, зарождалось и крепло братство двух народов. "В этом месте, на Холме чести, было организовано кладбище русских воинов. Находясь сегодня здесь, мы чувствуем и понимаем, что "Холм чести", 102-я база, пограничники и город Гюмри — это наша славная совместная история. Это источник русского духовного наследия в Армении, свидетельство дружбы российского и армянского народов и напоминание о героизме наших старших поколений", —отметил Титов. В мероприятии приняли участи заместители мэра Гюмри Аветис Аракелян и Гагик Манукян, командир 102-й российской военной базы генерал-майор Александр Безбородов, начальник Ленинаканского Краснознамённого пограничного отряда полковник Егор Акиньшин, член инициативной группы по воссозданию мемориального комплекса "Холм чести" фонда "Отечество" Айк Бояхчян, директор ассоциации "Соборная площадь" и член инициативной группы по воссозданию мемориального комплекса "Холм чести" Николай Горнаков, а также председатель общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук. "Холм чести" имеет особое место в нашем городе, потому что славится своими традициями и в его основе лежит армяно-российская дружба. Здесь, на "Холме чести", история не просто хранится — она живёт", — подчеркнул заместитель мэра Гюмри Гагик Манукян. Литию по всем погибшим и похороненным на воинском кладбище "Холм чести" генералам и офицерам совершил иерей Тимофей Казарян, помощник командира по работе с верующими военнослужащими 102-й российской базы. После этого состоялось открытие выставки фотоэкспонатов "Тверский драгунский полк", подготовленной Русским домом в Гюмри совместно с благотворительным фондом "Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной".

https://ria.ru/20250820/rossiya-2036537014.html

https://ria.ru/20250819/ofis-2036284797.html

https://ria.ru/20250818/katolikos-2036038839.html

гюмри

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гюмри, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), вооруженные силы рф