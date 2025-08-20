https://ria.ru/20250820/angara-2036600085.html

Росавиация аннулировала сертификат учебного центра "Ангары"

Росавиация аннулировала сертификат учебного центра "Ангары"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании "Ангара", говорится в официальном Telegram-канале. "Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил", — сообщило ведомство. Проверку проводило Восточно-Сибирское МТУ Росавиации. Оно обнаружило нарушения ФАП-289 при подготовке авиационных специалистов.Теперь для обучения авиационного персонала "Ангаре" необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных авиационных учебных центров. Крушение Ан-24Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение 24 июля. На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил. По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.

