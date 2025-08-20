https://ria.ru/20250820/angara-2036600085.html
Росавиация аннулировала сертификат учебного центра "Ангары"
Росавиация аннулировала сертификат учебного центра "Ангары" - РИА Новости, 20.08.2025
Росавиация аннулировала сертификат учебного центра "Ангары"
Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании "Ангара", говорится в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T20:35:00+03:00
2025-08-20T20:35:00+03:00
2025-08-20T21:01:00+03:00
тында
благовещенск
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031052918_0:0:1219:685_1920x0_80_0_0_846a5518ee3a65c44bfe768e5439ff07.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании "Ангара", говорится в официальном Telegram-канале. "Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил", — сообщило ведомство. Проверку проводило Восточно-Сибирское МТУ Росавиации. Оно обнаружило нарушения ФАП-289 при подготовке авиационных специалистов.Теперь для обучения авиационного персонала "Ангаре" необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных авиационных учебных центров. Крушение Ан-24Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение 24 июля. На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил. По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
https://ria.ru/20250730/sertifikat-2032393600.html
https://ria.ru/20250814/priamure-2035144068.html
тында
благовещенск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031052918_152:0:1065:685_1920x0_80_0_0_52a084fe691c9e460d9be6271685d0b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тында, благовещенск, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, ми-8 амтш, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Благовещенск, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Ми-8 АМТШ, Крушение Ан-24 в Приамурье
Росавиация аннулировала сертификат учебного центра "Ангары"
Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра а/к "Ангара"