20:35 20.08.2025 (обновлено: 21:01 20.08.2025)
Росавиация аннулировала сертификат учебного центра "Ангары"
Росавиация аннулировала сертификат учебного центра "Ангары"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031052918_0:0:1219:685_1920x0_80_0_0_846a5518ee3a65c44bfe768e5439ff07.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании "Ангара", говорится в официальном Telegram-канале. "Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил", — сообщило ведомство. Проверку проводило Восточно-Сибирское МТУ Росавиации. Оно обнаружило нарушения ФАП-289 при подготовке авиационных специалистов.Теперь для обучения авиационного персонала "Ангаре" необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных авиационных учебных центров. Крушение Ан-24Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение 24 июля. На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил. По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
© Фото : авиакомпания "Ангара"Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара"
© Фото : авиакомпания "Ангара"
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании "Ангара", говорится в официальном Telegram-канале.

Центр готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26.

"Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил", — сообщило ведомство.
Проверку проводило Восточно-Сибирское МТУ Росавиации. Оно обнаружило нарушения ФАП-289 при подготовке авиационных специалистов.
Теперь для обучения авиационного персонала "Ангаре" необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных авиационных учебных центров.

Крушение Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение 24 июля. На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил. По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
