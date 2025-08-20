Рейтинг@Mail.ru
"Погибнут сами". В ФАР высказались об эвакуации россиянки с Пика Победы
21:41 20.08.2025 (обновлено: 22:05 20.08.2025)
"Погибнут сами". В ФАР высказались об эвакуации россиянки с Пика Победы
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Спасатели рискуют погибнуть при эвакуации альпинистки Натальи Наговициной с Пика Победы, заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко в эфире радио "Комсомольская правда"."Там очень сложный ландшафт. На носилках человека нести – сами спасатели могут упасть в пропасть. Я не уверен, что смогут ее донести и даже, что до нее дойдут. И не погибнут сами", — сказал он.По словам Яковенко, если женщина выживет, это будет настоящим чудом.Российская альпинистка Наталья Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе Пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили травмы.Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного россиянина. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.В среду представитель МИД России Мария Захарова выразила признательность властям Киргизии за внимание к вопросу спасения Наговициной.
Российская альпинистка Наталья Наговицина
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Спасатели рискуют погибнуть при эвакуации альпинистки Натальи Наговициной с Пика Победы, заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко в эфире радио "Комсомольская правда".
"Там очень сложный ландшафт. На носилках человека нести – сами спасатели могут упасть в пропасть. Я не уверен, что смогут ее донести и даже, что до нее дойдут. И не погибнут сами", — сказал он.
По словам Яковенко, если женщина выживет, это будет настоящим чудом.
Российская альпинистка Наталья Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе Пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили травмы.
Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного россиянина. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.
В среду представитель МИД России Мария Захарова выразила признательность властям Киргизии за внимание к вопросу спасения Наговициной.
"Муж еще тогда все знал": что мешает спасти российскую альпинистку
Вчера, 18:11
 
