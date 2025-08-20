https://ria.ru/20250820/alpinisty-2036607459.html
В Кабардино-Балкарии нашли потерявшихся альпинистов из Луганска
В Кабардино-Балкарии нашли потерявшихся альпинистов из Луганска
Спасатели спустили вниз двух альпинистов из Луганска, которые не выходили на связь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС... РИА Новости, 20.08.2025
НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Спасатели спустили вниз двух альпинистов из Луганска, которые не выходили на связь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что в верховьях ущелья Безенги на высоте 4 тысячи метров двое альпинистов из Луганска проходили по маршруту и пропустили несколько сеансов связи с альплагерем. Утром в среду спасатели на вертолете установили, что туристы живы и спускаются по другому маршруту. Из альплагеря "Безенги" навстречу им пешим ходом вышли три спасателя. "Поисково-спасательные работы в Черекском районе завершены. Спасатели МЧС России помогли спуститься тургруппе до альплагеря Безенги, от дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении.
