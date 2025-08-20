https://ria.ru/20250820/alpinist-2036545512.html

В горах Кабардино-Балкарии погибли два альпиниста

В горах Кабардино-Балкарии погибли два альпиниста - РИА Новости, 20.08.2025

В горах Кабардино-Балкарии погибли два альпиниста

Два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T16:52:00+03:00

2025-08-20T16:52:00+03:00

2025-08-20T16:52:00+03:00

происшествия

россия

эльбрусский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959967554_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_2090b44d58e28abf31ccfeea2084dbd4.jpg

НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении. На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "Решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250820/alpinistka-2036474398.html

россия

эльбрусский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)