В горах Кабардино-Балкарии погибли два альпиниста
16:52 20.08.2025
В горах Кабардино-Балкарии погибли два альпиниста
происшествия
россия
эльбрусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении. На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "Решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел", - добавили в ведомстве.
происшествия, россия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Эльбрусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кабардино-Балкария. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
"В верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел", - добавили в ведомстве.
Спасатели пока не добрались до россиянки, застрявшей в горах в Киргизии
Происшествия Россия Эльбрусский район МЧС России
 
 
