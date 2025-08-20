https://ria.ru/20250820/alpinist-2036545512.html
В горах Кабардино-Балкарии погибли два альпиниста
Два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 20.08.2025
НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении. На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "Решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел", - добавили в ведомстве.
