https://ria.ru/20250820/aktrisa-2036410086.html
Российскую актрису нашли погибшей в лесу
Российскую актрису нашли погибшей в лесу - РИА Новости, 20.08.2025
Российскую актрису нашли погибшей в лесу
Заслуженная артистка России София Шельменкина заблудилась и погибла в лесу Нижегородской области, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T01:00:00+03:00
2025-08-20T01:00:00+03:00
2025-08-20T09:41:00+03:00
россия
нижегородская область
семеновский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036442985_0:105:600:443_1920x0_80_0_0_ffd978b6a6d7af2a1719401d86f429c5.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заслуженная артистка России София Шельменкина заблудилась и погибла в лесу Нижегородской области, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "Рысь"."Найдена, погибла. <…> Выражаем соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в публикации.По данным поисковиков, Шельменкина 7 августа ушла в лес в Семеновском районе за ягодами и не вернулась. Поиски пропавшей начались спустя два дня, ее тело нашли 16 августа.Нижегородский государственный академический театр кукол, в котором она проработала 53 года, подтвердил смерть актрисы.Софья Шельменкина родилась в 1946 году. Окончила Горьковское театральное училище (ныне Нижегородский государственный академический театр кукол) в 1965 году, до 1968 года работала в Ставропольском театре кукол. В 1968 году была принята в Горьковский театр кукол, где проработала всю жизнь. Сыграла более сорока ролей.
россия
нижегородская область
семеновский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036442985_0:49:600:499_1920x0_80_0_0_aaf52325df7a15196c580711f3d16aaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, семеновский район
Россия, Нижегородская область, Семеновский район
Российскую актрису нашли погибшей в лесу
Актриса Шельменкина заблудилась и погибла в лесу в Нижегородской области