Российскую актрису нашли погибшей в лесу

2025-08-20T01:00:00+03:00

2025-08-20T01:00:00+03:00

2025-08-20T09:41:00+03:00

россия

нижегородская область

семеновский район

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заслуженная артистка России София Шельменкина заблудилась и погибла в лесу Нижегородской области, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "Рысь"."Найдена, погибла. <…> Выражаем соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в публикации.По данным поисковиков, Шельменкина 7 августа ушла в лес в Семеновском районе за ягодами и не вернулась. Поиски пропавшей начались спустя два дня, ее тело нашли 16 августа.Нижегородский государственный академический театр кукол, в котором она проработала 53 года, подтвердил смерть актрисы.Софья Шельменкина родилась в 1946 году. Окончила Горьковское театральное училище (ныне Нижегородский государственный академический театр кукол) в 1965 году, до 1968 года работала в Ставропольском театре кукол. В 1968 году была принята в Горьковский театр кукол, где проработала всю жизнь. Сыграла более сорока ролей.

россия

нижегородская область

семеновский район

