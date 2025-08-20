Российскую актрису нашли погибшей в лесу

Рейтинг@Mail.ru
01:00 20.08.2025 (обновлено: 09:41 20.08.2025)
россия
нижегородская область
семеновский район
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заслуженная артистка России София Шельменкина заблудилась и погибла в лесу Нижегородской области, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "Рысь"."Найдена, погибла. &lt;…&gt; Выражаем соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в публикации.По данным поисковиков, Шельменкина 7 августа ушла в лес в Семеновском районе за ягодами и не вернулась. Поиски пропавшей начались спустя два дня, ее тело нашли 16 августа.Нижегородский государственный академический театр кукол, в котором она проработала 53 года, подтвердил смерть актрисы.Софья Шельменкина родилась в 1946 году. Окончила Горьковское театральное училище (ныне Нижегородский государственный академический театр кукол) в 1965 году, до 1968 года работала в Ставропольском театре кукол. В 1968 году была принята в Горьковский театр кукол, где проработала всю жизнь. Сыграла более сорока ролей.
россия
нижегородская область
семеновский район
россия, нижегородская область, семеновский район
Россия, Нижегородская область, Семеновский район
© Фото : Нижегородский государственный академический театр куколСофья Шельменкина
Софья Шельменкина - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Нижегородский государственный академический театр кукол
Софья Шельменкина. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заслуженная артистка России София Шельменкина заблудилась и погибла в лесу Нижегородской области, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "Рысь".
"Найдена, погибла. <…> Выражаем соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в публикации.
По данным поисковиков, Шельменкина 7 августа ушла в лес в Семеновском районе за ягодами и не вернулась. Поиски пропавшей начались спустя два дня, ее тело нашли 16 августа.
Нижегородский государственный академический театр кукол, в котором она проработала 53 года, подтвердил смерть актрисы.
Софья Шельменкина родилась в 1946 году. Окончила Горьковское театральное училище (ныне Нижегородский государственный академический театр кукол) в 1965 году, до 1968 года работала в Ставропольском театре кукол. В 1968 году была принята в Горьковский театр кукол, где проработала всю жизнь. Сыграла более сорока ролей.
 
