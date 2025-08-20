Рейтинг@Mail.ru
Извержение вулкана Аксиала может произойти до конца года, считают ученые
Наука
 
10:34 20.08.2025 (обновлено: 11:49 20.08.2025)
Извержение вулкана Аксиала может произойти до конца года, считают ученые
Извержение вулкана Аксиала может произойти до конца года, считают ученые
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подводный вулкан Аксиал, находящийся в Тихом океане в сотнях километрах от побережья американского штата Орегон, может произвести новое извержение до конца года на фоне повышения активности, передает телеканал Fox со ссылкой на геофизика университета американского штата Орегон Уильяма Чэдвика. Телеканал напоминает, что ранее извержение вулкана происходило в 1998, 2011 и 2015 годах. Fox называет вулкан, расположенный в 480 километрах от побережья Орегона, самым активным. Отмечается, что ученые, наблюдающие за вулканом, предполагают, что следующее извержение произойдет к концу 2025 года. "Я ожидаю, что его извержение произойдет к концу года", - цитирует телеканал геофизика Уильяма Чэдвика. Fox добавляет со ссылкой на Чэдвика, что возможное извержение не будет "взрывным", и таким образом, оно не создаст риск цунами. По словам телеканала, в июне ученые зафиксировали более двух тысяч "подземных толчков на вулкане" за один день. С тех пор на Аксиале ежедневно происходят сотни толчков. Также морское дно у вулкана "поднялось до уровня", предшествующего извержению вулкана в 2015 году, что свидетельствует о движении магмы. Телеканал напоминает, что вулкан был выбран в качестве первой подводной вулканической обсерватории. Он находится под наблюдением университета штата Орегон и университета Северной Каролины города Уилмингтон.
Поверхность дна океана в районе вулкана Аксиал
Поверхность дна океана в районе вулкана Аксиал - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : NOAA
Поверхность дна океана в районе вулкана Аксиал. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подводный вулкан Аксиал, находящийся в Тихом океане в сотнях километрах от побережья американского штата Орегон, может произвести новое извержение до конца года на фоне повышения активности, передает телеканал Fox со ссылкой на геофизика университета американского штата Орегон Уильяма Чэдвика.
Телеканал напоминает, что ранее извержение вулкана происходило в 1998, 2011 и 2015 годах. Fox называет вулкан, расположенный в 480 километрах от побережья Орегона, самым активным. Отмечается, что ученые, наблюдающие за вулканом, предполагают, что следующее извержение произойдет к концу 2025 года.
"Я ожидаю, что его извержение произойдет к концу года", - цитирует телеканал геофизика Уильяма Чэдвика.
Fox добавляет со ссылкой на Чэдвика, что возможное извержение не будет "взрывным", и таким образом, оно не создаст риск цунами.
По словам телеканала, в июне ученые зафиксировали более двух тысяч "подземных толчков на вулкане" за один день. С тех пор на Аксиале ежедневно происходят сотни толчков. Также морское дно у вулкана "поднялось до уровня", предшествующего извержению вулкана в 2015 году, что свидетельствует о движении магмы.
Телеканал напоминает, что вулкан был выбран в качестве первой подводной вулканической обсерватории. Он находится под наблюдением университета штата Орегон и университета Северной Каролины города Уилмингтон.
НаукаВ миреОрегонТихий океанСеверная Каролина
 
 
