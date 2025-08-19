https://ria.ru/20250819/zvanie-2036194860.html

Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Курской области

Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Курской области - РИА Новости, 19.08.2025

Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Курской области

19.08.2025

П-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Мать-героиня" жительнице Курской области Марии Орловой, сообщает правительство Камчатского края. Отмечается, что решение было принято после совместного обращения губернатора Камчатки Владимира Солодова и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. "Для меня большая гордость быть лично знакомым с ней. С первых минут нашей встречи был поражен ее силой духа, мудростью и добрым сердцем", - написал Солодов в своем Telegram-канале. Орлова воспитала пятерых сыновей, все они служат в Вооруженных силах России: двое - в 40-й бригаде морской пехоты, трое - подводники. Солодов лично познакомился с семьей Орловых во время недавней командировки в Курскую область, где встречался с одним из сыновей Марии - Даниилом.

