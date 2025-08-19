В России хотят зарегистрировать товарный знак "Встреча на Аляске"
В Роспатенте хотят зарегистрировать товарный знак "Встреча на Аляске"
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Товарный знак "Встреча на Аляске" хотят зарегистрировать в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно заявке, документы были поданы в Роспатент 15 августа - в день российско-американских переговоров. В качестве заявителя указан Алексей Вотолевский.
При регистрации товарного знака "Встреча на Аляске" в России могут начать производить и продавать под этим названием алкогольные напитки, продукты питания, игрушки, печатные издания и другие товары.
По словам гендиректора компании "Онлайн Патент" Алины Акиншиной, заявка может столкнуться с отказом.
"Основным препятствием для регистрации может стать значительное количество ранее зарегистрированных товарных знаков "Аляска", в том числе относящихся к целевым классам МКТУ. Также с некоторой долей вероятности можно прогнозировать, что заявка может столкнуться с отказом в связи с противоречием общественным интересам, как нередко бывает для обозначений, косвенно или прямо связанных со значимыми для общественной жизни событиями", - рассказала РИА Новости эксперт.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа провели встречу на Аляске, они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.
Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
