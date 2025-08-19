В России хотят зарегистрировать товарный знак "Встреча на Аляске"

https://ria.ru/20250819/znak-2036210228.html

Товарный знак "Встреча на Аляске" хотят зарегистрировать в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Товарный знак "Встреча на Аляске" хотят зарегистрировать в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно заявке, документы были поданы в Роспатент 15 августа - в день российско-американских переговоров. В качестве заявителя указан Алексей Вотолевский. При регистрации товарного знака "Встреча на Аляске" в России могут начать производить и продавать под этим названием алкогольные напитки, продукты питания, игрушки, печатные издания и другие товары. По словам гендиректора компании "Онлайн Патент" Алины Акиншиной, заявка может столкнуться с отказом. "Основным препятствием для регистрации может стать значительное количество ранее зарегистрированных товарных знаков "Аляска", в том числе относящихся к целевым классам МКТУ. Также с некоторой долей вероятности можно прогнозировать, что заявка может столкнуться с отказом в связи с противоречием общественным интересам, как нередко бывает для обозначений, косвенно или прямо связанных со значимыми для общественной жизни событиями", - рассказала РИА Новости эксперт. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа провели встречу на Аляске, они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

