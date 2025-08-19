Рейтинг@Mail.ru
Посещавший с ВСУ Курскую область журналист попал в реестр террористов - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/zhurnalist-2036213430.html
Посещавший с ВСУ Курскую область журналист попал в реестр террористов
Посещавший с ВСУ Курскую область журналист попал в реестр террористов - РИА Новости, 19.08.2025
Посещавший с ВСУ Курскую область журналист попал в реестр террористов
Литовский журналист внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также отмечен как лицо, подозреваемое в терроризме, следует из данных... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T07:20:00+03:00
2025-08-19T07:20:00+03:00
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
facebook
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Литовский журналист внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также отмечен как лицо, подозреваемое в терроризме, следует из данных Росфинмониторинга, с которыми ознакомилось РИА Новости. На странице в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области - в частности, Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет. Фамилия и имя журналиста значатся в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кроме того, в нем возле его имени стоит пометка, которая указывает на то, что журналист подозревается в причастности к терроризму. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250809/rosfinmonitoring-2034283435.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, facebook, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Facebook, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Посещавший с ВСУ Курскую область журналист попал в реестр террористов

Посещавший с ВСУ Курскую область литовский журналист попал в реестр террористов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Литовский журналист внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также отмечен как лицо, подозреваемое в терроризме, следует из данных Росфинмониторинга, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На странице в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области - в частности, Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет.
Фамилия и имя журналиста значатся в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кроме того, в нем возле его имени стоит пометка, которая указывает на то, что журналист подозревается в причастности к терроризму.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Число физлиц в списке террористов за полгода выросло на 20 процентов
9 августа, 06:56
 
РоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинFacebookВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала