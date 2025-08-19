https://ria.ru/20250819/zhurnalist-2036213430.html
Посещавший с ВСУ Курскую область журналист попал в реестр террористов
Посещавший с ВСУ Курскую область журналист попал в реестр террористов - РИА Новости, 19.08.2025
Посещавший с ВСУ Курскую область журналист попал в реестр террористов
Литовский журналист внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также отмечен как лицо, подозреваемое в терроризме, следует из данных... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Литовский журналист внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также отмечен как лицо, подозреваемое в терроризме, следует из данных Росфинмониторинга, с которыми ознакомилось РИА Новости. На странице в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области - в частности, Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет. Фамилия и имя журналиста значатся в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кроме того, в нем возле его имени стоит пометка, которая указывает на то, что журналист подозревается в причастности к терроризму. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
