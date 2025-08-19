https://ria.ru/20250819/zhitel-2036245755.html
Житель ЛНР планировал убить высокопоставленного военнослужащего
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Задержанный в ЛНР местный житель заявил, что планировал убить высокопоставленного российского военнослужащего, соответствующее видео с его показаниями есть в распоряжении РИА Новости. Силовики задержали жителя Антрацита в ЛНР, изготавливавшего взрывные устройства для терактов и передававшего СБУ данные о российских войсках, сообщили ранее РИА Новости в региональном УФСБ. "Мне предложено было осуществить активное мероприятие. Оно заключалось в том, что я должен был выбрать высокопоставленного военнослужащего российской армии или кого-то из коллаборантов и подорвать. Конкретно не акцентировали, но я понимал, что это надо сделать к годовщине начала СВО", - сказал задержанный. Он уточнил, что для этого представители украинских спецслужб передали ему части для взрывного устройства. Также ему поручали передавать данные о передвижении российской техники. По словам задержанного, все это он делал, так как был должен денег представителю спецслужб. "Он мне поручил купить видеорегистратор и по дороге от Антрацита, от дома в Луганск, снимать видео движущихся колонн. Я передавал данные... через WhatsApp", - пояснил задержанный.
В ЛНР задержали местного жителя, изготавливавшего взрывные устройства для терактов, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. Задержанный заявил, что планировал убить высокопоставленного российского военнослужащего.
