Житель ЛНР планировал убить высокопоставленного военнослужащего - РИА Новости, 19.08.2025
10:52 19.08.2025
Житель ЛНР планировал убить высокопоставленного военнослужащего
в мире
антрацит (луганская область)
луганская народная республика
луганск
служба безопасности украины
whatsapp inc.
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Задержанный в ЛНР местный житель заявил, что планировал убить высокопоставленного российского военнослужащего, соответствующее видео с его показаниями есть в распоряжении РИА Новости. Силовики задержали жителя Антрацита в ЛНР, изготавливавшего взрывные устройства для терактов и передававшего СБУ данные о российских войсках, сообщили ранее РИА Новости в региональном УФСБ. "Мне предложено было осуществить активное мероприятие. Оно заключалось в том, что я должен был выбрать высокопоставленного военнослужащего российской армии или кого-то из коллаборантов и подорвать. Конкретно не акцентировали, но я понимал, что это надо сделать к годовщине начала СВО", - сказал задержанный. Он уточнил, что для этого представители украинских спецслужб передали ему части для взрывного устройства. Также ему поручали передавать данные о передвижении российской техники. По словам задержанного, все это он делал, так как был должен денег представителю спецслужб. "Он мне поручил купить видеорегистратор и по дороге от Антрацита, от дома в Луганск, снимать видео движущихся колонн. Я передавал данные... через WhatsApp", - пояснил задержанный.
антрацит (луганская область)
луганская народная республика
луганск
в мире, антрацит (луганская область), луганская народная республика, луганск, служба безопасности украины, whatsapp inc.
В мире, Антрацит (Луганская область), Луганская Народная Республика, Луганск, Служба безопасности Украины, WhatsApp Inc.
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Задержанный в ЛНР местный житель заявил, что планировал убить высокопоставленного российского военнослужащего, соответствующее видео с его показаниями есть в распоряжении РИА Новости.
Силовики задержали жителя Антрацита в ЛНР, изготавливавшего взрывные устройства для терактов и передававшего СБУ данные о российских войсках, сообщили ранее РИА Новости в региональном УФСБ.
"Мне предложено было осуществить активное мероприятие. Оно заключалось в том, что я должен был выбрать высокопоставленного военнослужащего российской армии или кого-то из коллаборантов и подорвать. Конкретно не акцентировали, но я понимал, что это надо сделать к годовщине начала СВО", - сказал задержанный.
Он уточнил, что для этого представители украинских спецслужб передали ему части для взрывного устройства. Также ему поручали передавать данные о передвижении российской техники. По словам задержанного, все это он делал, так как был должен денег представителю спецслужб.
"Он мне поручил купить видеорегистратор и по дороге от Антрацита, от дома в Луганск, снимать видео движущихся колонн. Я передавал данные... через WhatsApp", - пояснил задержанный.
Агент Киева рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства военного
12 августа, 10:22
 
В миреАнтрацит (Луганская область)Луганская Народная РеспубликаЛуганскСлужба безопасности УкраиныWhatsApp Inc.
 
 
