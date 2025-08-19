https://ria.ru/20250819/zhitel-2036245755.html

Житель ЛНР планировал убить высокопоставленного военнослужащего

Житель ЛНР планировал убить высокопоставленного военнослужащего - РИА Новости, 19.08.2025

Житель ЛНР планировал убить высокопоставленного военнослужащего

Задержанный в ЛНР местный житель заявил, что планировал убить высокопоставленного российского военнослужащего, соответствующее видео с его показаниями есть в... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T10:52:00+03:00

2025-08-19T10:52:00+03:00

2025-08-19T10:52:00+03:00

в мире

антрацит (луганская область)

луганская народная республика

луганск

служба безопасности украины

whatsapp inc.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036244163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d1e4ead5433a931d3312d39110632d2.jpg

ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Задержанный в ЛНР местный житель заявил, что планировал убить высокопоставленного российского военнослужащего, соответствующее видео с его показаниями есть в распоряжении РИА Новости. Силовики задержали жителя Антрацита в ЛНР, изготавливавшего взрывные устройства для терактов и передававшего СБУ данные о российских войсках, сообщили ранее РИА Новости в региональном УФСБ. "Мне предложено было осуществить активное мероприятие. Оно заключалось в том, что я должен был выбрать высокопоставленного военнослужащего российской армии или кого-то из коллаборантов и подорвать. Конкретно не акцентировали, но я понимал, что это надо сделать к годовщине начала СВО", - сказал задержанный. Он уточнил, что для этого представители украинских спецслужб передали ему части для взрывного устройства. Также ему поручали передавать данные о передвижении российской техники. По словам задержанного, все это он делал, так как был должен денег представителю спецслужб. "Он мне поручил купить видеорегистратор и по дороге от Антрацита, от дома в Луганск, снимать видео движущихся колонн. Я передавал данные... через WhatsApp", - пояснил задержанный.

https://ria.ru/20250812/agent-2034736703.html

антрацит (луганская область)

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание местного жителя в ЛНР, изготавливавшего взрывные устройства для терактов В ЛНР задержали местного жителя, изготавливавшего взрывные устройства для терактов, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. Задержанный заявил, что планировал убить высокопоставленного российского военнослужащего. 2025-08-19T10:52 true PT3M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, антрацит (луганская область), луганская народная республика, луганск, служба безопасности украины, whatsapp inc.