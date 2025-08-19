https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036400831.html
"Смертный приговор". Зеленскому сообщили неутешительные новости о сделке
"Смертный приговор". Зеленскому сообщили неутешительные новости о сделке - РИА Новости, 19.08.2025
"Смертный приговор". Зеленскому сообщили неутешительные новости о сделке
Любая сделка по итогам переговоров станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T23:10:00+03:00
2025-08-19T23:10:00+03:00
2025-08-19T23:10:00+03:00
владимир зеленский
украина
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
россия
киев
золтан кошкович
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036241970_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_485d158fb3acf574d30e4b1fdb10c620.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Любая сделка по итогам переговоров станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Сделка <...> станет политическим смертным приговором Зеленскому", — подчеркнул он.По словам аналитика, любая сделка обеспечит выживание Украины как потенциально функционирующего государства, но при этом окажется победой для России.Накануне глава Белого дома Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036306772.html
https://ria.ru/20250819/makron-2036298394.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036241970_202:0:2423:1666_1920x0_80_0_0_2dcb939e8c161e8cf5c31f9d598e6ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп, россия, киев, золтан кошкович, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп, Россия, Киев, Золтан Кошкович, В мире
"Смертный приговор". Зеленскому сообщили неутешительные новости о сделке
Кошкович: любая сделка по итогам переговоров станет приговором для Зеленского