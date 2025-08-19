https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036400831.html

"Смертный приговор". Зеленскому сообщили неутешительные новости о сделке

"Смертный приговор". Зеленскому сообщили неутешительные новости о сделке - РИА Новости, 19.08.2025

"Смертный приговор". Зеленскому сообщили неутешительные новости о сделке

Любая сделка по итогам переговоров станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Любая сделка по итогам переговоров станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Сделка <...> станет политическим смертным приговором Зеленскому", — подчеркнул он.По словам аналитика, любая сделка обеспечит выживание Украины как потенциально функционирующего государства, но при этом окажется победой для России.Накануне глава Белого дома Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

