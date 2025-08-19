Рейтинг@Mail.ru
"Смертный приговор". Зеленскому сообщили неутешительные новости о сделке - РИА Новости, 19.08.2025
23:10 19.08.2025
"Смертный приговор". Зеленскому сообщили неутешительные новости о сделке
2025-08-19T23:10:00+03:00
2025-08-19T23:10:00+03:00
владимир зеленский
украина
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
россия
киев
золтан кошкович
в мире
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Любая сделка по итогам переговоров станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Сделка &lt;...&gt; станет политическим смертным приговором Зеленскому", — подчеркнул он.По словам аналитика, любая сделка обеспечит выживание Украины как потенциально функционирующего государства, но при этом окажется победой для России.Накануне глава Белого дома Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
украина
россия
киев
владимир зеленский, украина, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп, россия, киев, золтан кошкович, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп, Россия, Киев, Золтан Кошкович, В мире
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Любая сделка по итогам переговоров станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Сделка <...> станет политическим смертным приговором Зеленскому", — подчеркнул он.
По словам аналитика, любая сделка обеспечит выживание Украины как потенциально функционирующего государства, но при этом окажется победой для России.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
