Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036395368.html
СМИ рассказали о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским
СМИ рассказали о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским - РИА Новости, 19.08.2025
СМИ рассказали о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским
Обстановка на встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским накалилась, когда глава киевского режима заговорил о приоритетах Украины в... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T21:42:00+03:00
2025-08-19T21:42:00+03:00
владимир зеленский
украина
в мире
киев
дональд трамп
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036241505_0:103:1042:689_1920x0_80_0_0_fc31ee17500f78dfe800784422a72be4.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Обстановка на встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским накалилась, когда глава киевского режима заговорил о приоритетах Украины в урегулировании конфликта, пишет британская газета Guardian."Самым напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. &lt;...&gt; Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь", — говорится в материале.По словам автора, американский президент не намеревался подробно обсуждать позицию Украины.Накануне глава Белого дома провел переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250819/makron-2036298394.html
https://ria.ru/20250819/tramp-2036306772.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036241505_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_d840e5890a8b91991035aa28149178e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, украина, в мире, киев, дональд трамп, владимир путин, сша
Владимир Зеленский, Украина, В мире, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
СМИ рассказали о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским

Guardian: на встрече Трампа с Зеленским в Белом доме был напряженный момент

© Getty Images / Anadolu/Ukrainian PresidencyВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Ukrainian Presidency
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Обстановка на встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским накалилась, когда глава киевского режима заговорил о приоритетах Украины в урегулировании конфликта, пишет британская газета Guardian.
"Самым напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. <...> Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь", — говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи с Трампом
Вчера, 14:48
По словам автора, американский президент не намеревался подробно обсуждать позицию Украины.
Накануне глава Белого дома провел переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
Вчера, 15:20
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВ миреКиевДональд ТрампВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала