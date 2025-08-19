https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036395368.html
СМИ рассказали о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским
СМИ рассказали о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским - РИА Новости, 19.08.2025
СМИ рассказали о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским
Обстановка на встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским накалилась, когда глава киевского режима заговорил о приоритетах Украины в... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T21:42:00+03:00
2025-08-19T21:42:00+03:00
2025-08-19T21:42:00+03:00
владимир зеленский
украина
в мире
киев
дональд трамп
владимир путин
сша
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Обстановка на встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским накалилась, когда глава киевского режима заговорил о приоритетах Украины в урегулировании конфликта, пишет британская газета Guardian."Самым напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. <...> Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь", — говорится в материале.По словам автора, американский президент не намеревался подробно обсуждать позицию Украины.Накануне глава Белого дома провел переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
украина
киев
сша
2025
