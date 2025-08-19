https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036220641.html

Яковенко прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

Яковенко прокомментировал встречу Трампа и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025

Яковенко прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский и европейские элиты на встрече в Белом доме накануне показали, что война - это ключевое условие их легитимности, рассказал РИА Новости

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский и европейские элиты на встрече в Белом доме накануне показали, что война - это ключевое условие их легитимности, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Зеленский и европейские элиты показали, что война - ключевое условие их легитимности. Поэтому с таким скрипом расстаются с этой позицией. Зеленский, по сути, претендует на союзнические отношения с Западом, то есть равноправие, что заведомо нереалистично. Только этим он может оправдать отказ от стамбульских договоренностей в апреле 2022 года, что возлагает на него ответственность за три с половиной года войны", - сказал Яковенко. Комментируя итоги встречи, эксперт также добавил, что после нее больше никто не ставит вопрос о необходимости прочного мира, а не перемирия на Украине, а это означает мирный договор и признание новых границ. "Нельзя не отдать должное крайне непростой дипломатической миссии Дональда Трампа. Она доказывает, что украинское урегулирование - вопреки проискам Европы - стало материалом и надежным средством укрепления отношений между Кремлем и Белым домом. Взаимное доверие между двумя лидерами только крепнет", - отметил также Яковенко.

