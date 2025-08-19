https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036192962.html

Рогов назвал карту Украины в Белом доме сигналом Зеленскому

Рогов назвал карту Украины в Белом доме сигналом Зеленскому - РИА Новости, 19.08.2025

Рогов назвал карту Украины в Белом доме сигналом Зеленскому

Карта Украины, выставленная в Овальном кабинете Белого дома, является сигналом Владимиру Зеленскому о необходимости признать реальное положение дел на фронте,... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T01:58:00+03:00

2025-08-19T01:58:00+03:00

2025-08-19T01:58:00+03:00

украина

сша

россия

владимир зеленский

владимир рогов

дональд трамп

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036167301_0:308:960:848_1920x0_80_0_0_55bab50dd3494fd433fee9f02b51d034.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Карта Украины, выставленная в Овальном кабинете Белого дома, является сигналом Владимиру Зеленскому о необходимости признать реальное положение дел на фронте, пока ситуация для ВСУ не усугубилась, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. С востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину. "Карта – это не просты цифры, это люди, площади и тенденция. Поэтому я расцениваю эту карту как сигнал Зеленскому, что необходимо признать реальное положение дел на фронте, пока ситуация не усугубилась для ВСУ и там, где сегодня 1%, может в скором будущем появиться цифра 10%, а затем и 100%", - сказал Рогов. По его словам, в целом карта отвечает ситуации на линии фронта, но обстановка находится в постоянной динамике, так как российские войска продвигаются одновременно сразу на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения, увеличивая процент освобожденных от ВСУ территорий.

https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036192397.html

https://ria.ru/20250819/tramp-2036190376.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп, вооруженные силы украины