Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал карту Украины в Белом доме сигналом Зеленскому - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036192962.html
Рогов назвал карту Украины в Белом доме сигналом Зеленскому
Рогов назвал карту Украины в Белом доме сигналом Зеленскому - РИА Новости, 19.08.2025
Рогов назвал карту Украины в Белом доме сигналом Зеленскому
Карта Украины, выставленная в Овальном кабинете Белого дома, является сигналом Владимиру Зеленскому о необходимости признать реальное положение дел на фронте,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T01:58:00+03:00
2025-08-19T01:58:00+03:00
украина
сша
россия
владимир зеленский
владимир рогов
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036167301_0:308:960:848_1920x0_80_0_0_55bab50dd3494fd433fee9f02b51d034.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Карта Украины, выставленная в Овальном кабинете Белого дома, является сигналом Владимиру Зеленскому о необходимости признать реальное положение дел на фронте, пока ситуация для ВСУ не усугубилась, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. С востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину. "Карта – это не просты цифры, это люди, площади и тенденция. Поэтому я расцениваю эту карту как сигнал Зеленскому, что необходимо признать реальное положение дел на фронте, пока ситуация не усугубилась для ВСУ и там, где сегодня 1%, может в скором будущем появиться цифра 10%, а затем и 100%", - сказал Рогов. По его словам, в целом карта отвечает ситуации на линии фронта, но обстановка находится в постоянной динамике, так как российские войска продвигаются одновременно сразу на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения, увеличивая процент освобожденных от ВСУ территорий.
https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036192397.html
https://ria.ru/20250819/tramp-2036190376.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036167301_0:218:960:938_1920x0_80_0_0_cf5308850d465b93819424c6e5cba209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп, вооруженные силы украины
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал карту Украины в Белом доме сигналом Зеленскому

Рогов: выставленная в Белом доме карта Украины является сигналом Зеленскому

© соцсетиКарта Украины выставлена в Овальном кабинете Белого дома
Карта Украины выставлена в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© соцсети
Карта Украины выставлена в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Карта Украины, выставленная в Овальном кабинете Белого дома, является сигналом Владимиру Зеленскому о необходимости признать реальное положение дел на фронте, пока ситуация для ВСУ не усугубилась, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. С востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Зеленский отказался от интервью Fox News и покидает Вашингтон
01:52
"Карта – это не просты цифры, это люди, площади и тенденция. Поэтому я расцениваю эту карту как сигнал Зеленскому, что необходимо признать реальное положение дел на фронте, пока ситуация не усугубилась для ВСУ и там, где сегодня 1%, может в скором будущем появиться цифра 10%, а затем и 100%", - сказал Рогов.
По его словам, в целом карта отвечает ситуации на линии фронта, но обстановка находится в постоянной динамике, так как российские войска продвигаются одновременно сразу на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения, увеличивая процент освобожденных от ВСУ территорий.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп назвал сроки трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
01:27
 
УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВладимир РоговДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала