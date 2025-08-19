https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036187693.html

СМИ: улыбка с лица Зеленского исчезла, когда Трамп упомянул Путина

2025-08-19T00:57:00+03:00

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Улыбка с лица Владимира Зеленского исчезла, когда президент США Дональд Трамп упомянул российского лидера Владимира Путина, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по языку тела Джуди Джеймс. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Но улыбка Зеленского исчезла, когда Трамп упомянул президента России Владимира Путина... и его улыбка глазами превратилась в отстраненный, задумчивый взгляд, когда он с трудом сглотнул", - говорится в публикации. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

