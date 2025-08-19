СМИ: Зеленский более десяти раз поблагодарил Трампа в ходе встречи

https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036187073.html

Владимир Зеленский более 10 раз поблагодарил президента США Дональда Трампа во время их публичной встречи в Белом доме, пишет издание Wall Street Journal. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский более 10 раз поблагодарил президента США Дональда Трампа во время их публичной встречи в Белом доме, пишет издание Wall Street Journal. Газета напоминает, что во время предыдущей встречи в феврале Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот не выразил достаточной благодарности. "Владимир Зеленский более десятка раз выразил благодарность во время публичного выступления с президентом Трампом в Белом доме в понедельник", - пишет издание.Телеканал CNN при этом отмечает, что Зеленский произнес "спасибо" четыре раза за первые десять секунд. Газета Washington Post акцентирует внимание на том, что Зеленский поблагодарил Трампа около 11 раз за 4,5 минуты. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

