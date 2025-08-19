https://ria.ru/20250819/zelenskij-2036217648.html

Зеленский рассказал Трампу, что приехал в своем лучшем костюме, пишут СМИ

Зеленский рассказал Трампу, что приехал в своем лучшем костюме, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2025

Зеленский рассказал Трампу, что приехал в своем лучшем костюме, пишут СМИ

19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский при встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, вероятно, заявил, что приехал на переговоры в лучшем из своих костюмов, которые у него есть, сообщает издание Sun. Издание напоминает, что на прошедшей в понедельник встрече Трамп при встрече с Зеленским сказал, что ему понравился его черный костюм в стиле милитари. "Судя по всему, (Зеленский - ред.) сказал Дональду Трампу, что на нем "лучший костюм", который у него есть", - пишет издание. Ранее издание Wall Street Journal писало, что Зеленский сменил военную форму на "что-то, напоминающее костюм". В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

