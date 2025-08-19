https://ria.ru/20250819/zelenskij-2036198198.html

Вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, заявил Зеленский

Владимир Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим между мной и (президентом России Владимиром) Путиным", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса. Зеленский добавил, что пока точной даты его двусторонней встречи с Путиным нет.

