Рейтинг@Mail.ru
Вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/zelenskij-2036198198.html
Вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, заявил Зеленский
Вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.08.2025
Вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, заявил Зеленский
Владимир Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T02:59:00+03:00
2025-08-19T02:59:00+03:00
в мире
москва
киев
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_27e8cce2e881f75a6b021589f303ebd8.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим между мной и (президентом России Владимиром) Путиным", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса. Зеленский добавил, что пока точной даты его двусторонней встречи с Путиным нет.
https://ria.ru/20250819/zelenskij-2036196557.html
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_63638ed3b1e7df60a7870e388ad3e846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, киев, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
Вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, заявил Зеленский

Зеленский заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.
"Вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим между мной и (президентом России Владимиром) Путиным", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.
Зеленский добавил, что пока точной даты его двусторонней встречи с Путиным нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины
02:45
 
В миреМоскваКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала