Вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, заявил Зеленский
Вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.08.2025
Вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, заявил Зеленский
Владимир Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
2025-08-19T02:59:00+03:00
2025-08-19T02:59:00+03:00
2025-08-19T02:59:00+03:00
в мире
москва
киев
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим между мной и (президентом России Владимиром) Путиным", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса. Зеленский добавил, что пока точной даты его двусторонней встречи с Путиным нет.
москва
киев
Вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, заявил Зеленский
Зеленский заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом